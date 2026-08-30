باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - برنامه نقشه گوگل (گوگل مپ) در جدیدترین اقدام خود، نام «دریاچه انتاریو» را برای کاربران آمریکایی به «دریاچه آمریکا» تغییر داد تا فرمان اجرایی دونالد ترامپ را منعکس کند.

ترامپ روز پنجشنبه اعلام کرد که نام «دریاچه انتاریو» پنجمین دریاچه بزرگ آمریکای شمالی را به «دریاچه آمریکا» تغییر می‌دهد؛ اقدامی که در بحبوحه تشدید اختلافات تجاری میان آمریکا و کانادا و وضع تعرفه‌های متقابل انجام شده است.

فرمان ترامپ، سامانه اطلاعات نام‌های جغرافیایی ایالات متحده (GNIS) را تحت تأثیر قرار می‌دهد؛ سامانه‌ای که استاندارد‌های مورد استفاده در نقشه‌های رسمی آمریکا را تعیین می‌کند. این فرمان هیچ تأثیری بر نام‌گذاری رسمی در کانادا یا نحوه نامیدن این دریاچه در سایر نقاط جهان ندارد.

گوگل در مطلبی که امروز (شنبه) منتشر کرد، گفت: «از آنجا که ما گوگل مپ را بر اساس تغییر نام‌ها در منابع رسمی دولتی به‌روزرسانی می‌کنیم و این منبع در آمریکا GNIS است، افرادی که در آمریکا از گوگل مپ استفاده می‌کنند، نام «دریاچه آمریکا» را خواهند دید. اما کاربران در کانادا همچنان «دریاچه انتاریو» را خواهند دید و کاربران خارج از آمریکا و کانادا هر دو نام را مشاهده خواهند کرد».

گوگل سال گذشته نیز تغییر مشابهی را درباره خلیج مکزیک اعمال کرد. پس از آنکه ترامپ در نخستین روز ریاست‌جمهوری خود فرمان تغییر نام این پهنه آبی به «خلیج آمریکا» را صادر کرد، گوگل نام جدید را در نقشه‌های خود نمایش داد.

مارک کارنی روز پنجشنبه و پس از انتشار اظهارات ترامپ، بلافاصله تغییر نام دریاچه را رد کرد. در ادامه، حتی فیل اسکات، فرماندار جمهوری‌خواه ایالت «ورمانت» آمریکا نیز تصمیم ترامپ را «کوته‌بینانه و ناامیدکننده» توصیف کرد. این ایالت در شمال شرقی آمریکا واقع شده و در همسایگی کانادا قرار دارد و روابط اقتصادی نزدیکی با این کشور دارد.

منبع: رویترز