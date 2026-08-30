باشگاه خبرنگاران جوان - هادی سلیمی، مدیرعامل جمعیت هلال احمر گیلان با اشاره به هشدار نارنجی اداره کل هواشناسی استان گفت: از امشب تا پس فردا (سهشنبه ۱۰ شهریور ماه)، فعالیت یک سامانه بارشی و خنک، استان را در بر میگیرد که پیامد آن بارندگیهای رگباری و شدید، گاهی بسیار شدید، وزش باد تند، مهآلودگی، رعد و برق و در برخی نقاط تگرگ خواهد بود. او افزود: این شرایط جوی به ویژه برای مسافران و ساکنان حاشیه رودخانهها و مسیلها، تهدیدی جدی محسوب میشود.
مدیرعامل جمعیت هلال احمر گیلان با تأکید بر اینکه دریای خزر طی این مدت مواج و طوفانی خواهد بود، تصریح کرد: هرگونه شنا، قایقرانی و فعالیتهای تفریحی و صیادی در سواحل استان تا اوایل روز چهارشنبه ۱۱ شهریور به کلی ممنوع است و نیروهای امدادی و گشتهای ساحلی بر اجرای این ممنوعیت نظارت کامل دارند.
سلیمی همچنین به پیش بینی هواشناسی گیلان مبنی بر احتمال بالای وقوع روانآب و سیلاب ناگهانی در مناطق مستعد اشاره کرد و از کلیه دستگاههای اجرایی، فرمانداریها، شهرداریها و راهداری خواست تا ضمن پایش مستمر رودخانهها، مسیلها و نقاط آبگیر، نسبت به بازگشایی آبروها، لایروبی کانالها و آمادهسازی تجهیزات پمپاژ اقدام فوری به عمل آورند.
او بر ضرورت استقرار تیمهای واکنش سریع در نقاط بحرانی و آمادهباش شبانهروزی تمامی پایگاههای امداد و نجات تأکید و به شهروندان و مسافران توصیه کرد: از هرگونه توقف، اسکان و حتی تردد در حاشیه رودخانهها، مسیلها و مناطق حاشیهای سیلخیز خودداری کنند؛ سطح آب در کسری از دقیقه ممکن است به شدت بالا بیاید. از طبیعتگردی و صعود به ارتفاعات در زمان رعدوبرق و تگرگ جدا پرهیز کنید و در صورت مشاهده نخستین نشانههای طغیان، هرچه سریعتر به مناطق مرتفع و ایمن پناه ببرند.
مدیرعامل هلالاحمر گیلان ضمن تأکید بر آمادگی کامل تیمهای امدادی برای مقابله با هرگونه سانحه احتمالی، از استقرار بیش از ۲۵۰ امدادگر و نجاتگر در پایگاههای سطح استان خبر داد و از مردم خواست: در صورت بروز هرگونه حادثه یا نیاز به کمک امدادی، سریعاً با سامانه ملی ۱۱۲ (ندای امداد) تماس بگیرند.
منبع: روابط عمومی جمعیت هلال احمر گیلان