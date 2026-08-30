در پی دو تیراندازی تقریبا همزمان در ایالت ایلینوی و نیوجرسی آمریکا، ۳ نفر کشته شده و ۱۸ نفر زخمی شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - در پی دو تیراندازی به ترتیب در شهر «شیکاگو» در ایالت ایلینوی واقع در شمال آمریکا و شهر «ترنتون» در ایالت نیوجرسی واقع در شمال‌شرق آمریکا، چندین نفر کشته و زخمی شدند.

پلیس شیکاگو می‌گوید در حالی که مأموران پلیس در پارکی شلوغ در بخش جنوبی شهر حضور داشتند و تلاش می‌کردند تجمع بزرگی را متفرق کنند، تیراندازی آغاز شد. در نهایت در این حادثه یک نفر کشته و ۹ نفر زخمی شدند.

تا کنون هیچ بازداشتی اعلام نشده و پلیس می‌گوید احتمال دارد بیش از یک فرد مسلح به سوی مردم تیراندازی کرده باشد.

در همین حال، حدود هزار کیلومتر دورتر، شهر «ترنتون» در ایالت نیوجرسی نیز با تیراندازی جمعی مشابهی روبه‌رو شد که بامداد یکشنبه در یک محله مسکونی رخ داد.

گفته شده دست‌کم دو نفر در این تیراندازی کشته و ۹ نفر دیگر زخمی شدند.

انگیزه ضاربان در هیچ یک از این دو حادثه مشخص نیست.

منبع: ای بی سی نیوز

برچسب ها: تیراندازی جمعی ، آمریکا ، شیکاگو
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