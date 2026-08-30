با ورود یک موج ناپایدار جوی به استان البرز، کارشناس هواشناسی از وزش باد شدید، گرد و خاک و رگبارهای پراکنده در برخی نقاط استان خبر داد و نسبت به کاهش دما در روزهای آینده هشدار داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - علیرضا فرد، کارشناس هواشناسی استان البرز با اشاره به صدور هشدار زرد شماره ۲۹ که روز گذشته (شنبه) ابلاغ شد، اعلام کرد: مطابق با پیش‌بینی‌ها، گذر یک موج ناپایدار و ضعیف طی امروز و فردا در سطح استان فعال خواهد بود.

وی در تشریح جزئیات این وضعیت جوی گفت: برای نیمه جنوبی استان، وزش باد شدید، خیزش گرد و خاک و غبار محلی پیش‌بینی می‌شود که این پدیده در برخی ساعات نمود بیشتری خواهد داشت. همچنین در پاره‌ای نقاط استان، به‌ویژه در ارتفاعات، شاهد افزایش ابر، رگبارهای خفیف و رعد و برق خواهیم بود که این بارش‌ها به‌صورت پراکنده و ساعتی رخ می‌دهد.

این کارشناس هواشناسی با بیان اینکه این موج ناپایدار تا ظهر فردا از استان خارج خواهد شد، افزود: پیرو خروج این سامانه، از صبح سه‌شنبه کاهش ۳ تا ۶ درجه‌ای دما برای مناطق مختلف استان پیش‌بینی می‌شود.

وضعیت دمای کرج و نقاط مختلف استان

بنا بر اعلام هواشناسی، کمینه و بیشینه دمای مرکز استان (کرج) برای امشب تا ظهر فردا بین ۲۳ تا ۳۷ درجه سانتی‌گراد پیش‌بینی می‌شود.

گفتنی است در ۲۴ ساعت گذشته، منطقه **آسارا** با دمای ۱۲ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین نقطه و منطقه **اشتهارد** با دمای ۴۰ درجه سانتی‌گراد، گرم‌ترین نقطه استان البرز گزارش شده‌اند.