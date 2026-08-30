ترامپ در بحبوحه جنگ تجاری و اعمال تعرفه ۵۰ درصدی بر بخشی از کالا‌های کانادایی، شرکت‌های کانادا را به انتقال فعالیت خود به آمریکا ترغیب کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا از شرکت‌های کانادایی که با آمریکا تجارت می‌کنند خواست فعالیت‌های خود را به ایالات متحده منتقل کنند و گفت در صورت انتقال به آمریکا، مشمول تعرفه نخواهند شد.

ترامپ در شبکه اجتماعی تروث‌سوشال نوشت: «بگذارید همه شرکت‌های کانادایی که با آمریکا تجارت می‌کنند، فوراً به ایالات متحده منتقل شوند. بسیاری از آنها سال‌ها پیش به دلیل مدیریت احمقانه آمریکا از این کشور خارج شدند. وقتی برگردید، هیچ تعرفه‌ای در کار نخواهد بود».

مذاکرات تجاری آمریکا و کانادا روز جمعه ۲۱ اوت (۳۰ تیر) پس از اختلاف بر سر شرایط جدید پیشنهادی واشنگتن به بن‌بست رسید. در پی این شکست، آمریکا از ۲۲ اوت تعرفه ۵۰ درصدی بر بسیاری از کالا‌های کانادایی اعمال کرد و کانادا نیز در واکنش، تعرفه‌های تلافی‌جویانه‌ای با ارزش مشابه را از نیمه شهریور اجرایی خواهد کرد. این اقدامات عملاً تنش تجاری میان دو کشور را تشدید کرده و خطر آسیب به تجارت، کسب‌وکار‌ها و اشتغال در دو سوی مرز را افزایش داده است.

ترامپ ساعاتی پیش نیز در شبکه اجتماعی خود نوشت که کانادا «سال‌هاست از آمریکا سوءاستفاده می‌کند» و وعده داد که روابط اقتصادی کنونی میان دو کشور به‌طور اساسی تغییر خواهد کرد.

منبع: بریکینگ نیوز

برچسب ها: دونالد ترامپ ، تعرفه تجاری ، آمریکا و کانادا
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