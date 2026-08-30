باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی در برنامه گفت وگوی ویژه خبری اظهار کرد: بازسازی زیرساخت‌هایی که به دلیل حملات آسیب دیده بودند، باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام می‌شد و در همین راستا، همکاران وزارت راه و شهرسازی اقدامات فوری برای استمرار خدمات حمل‌ونقلی را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: در جریان جنگ ۴۰ روزه، ۱۱ پل ریلی مورد هدف قرار گرفت و بخش‌هایی از جاده‌ها، آزادراه‌ها، بزرگراه‌ها و راه‌های روستایی نیز در نقاط مختلف کشور آسیب دیدند.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به آسیب‌دیدگی مسیرهای منتهی به هرمزگان و جنوب کشور گفت: دشمن تصور می‌کرد با هدف قرار دادن تونل‌ها و پل‌های منتهی به هرمزگان و قطع ارتباط این استان با استان‌های پیرامونی، می‌تواند مسیرهای ارتباطی را مسدود کند و این موضوع را مقدمه‌ای برای اقدامات بعدی خود قرار دهد.

صادق ادامه داد: در برخی موارد که پل‌ها آسیب دیده بودند، ظرف چند ساعت و حداکثر یک روز، کنارگذرهای موقت ایجاد شد تا تردد متوقف نشود. در بخش‌های جاده‌ای، تونل‌ها و پل‌ها نیز اقدامات فوری انجام گرفت.

بازسازی کامل پل‌های آسیب‌دیده در حال انجام است

وی با بیان اینکه بازسازی کامل پل‌های آسیب‌دیده در حال انجام است، گفت: این پل‌ها باید به صورت اساسی ساخته شوند و روند ساخت آنها ادامه دارد و ان‌شاءالله ظرف یک ماه آینده افتتاح پل‌های بازسازی‌شده در هرمزگان انجام خواهد شد.

وزیر راه و شهرسازی افزود: در حوزه ریلی نیز بازسازی‌های لازم انجام شده است، اما در بخش هوایی شرایط متفاوت است؛ چراکه علاوه بر از دست رفتن برخی ترمینال‌ها، رادار و برج مراقبت نیز آسیب دیدند و بازسازی این تجهیزات زمان‌بر است. در حوزه رادار، سفارش، ساخت یا خرید تجهیزات و همچنین تأمین منابع مورد نیاز، زمان مشخصی لازم دارد.

واگذاری ۱۳۰ هزار قطعه زمین در طرح جوانی جمعیت

صادق با اشاره به اقدامات وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن گفت: در طرح جوانی جمعیت حدود ۱۳۰ هزار واحد یا قطعه زمین واگذار شده که با توجه به موقعیت جغرافیایی، ظرفیت برخی زمین‌ها برای ساخت یک واحد و برخی دیگر برای دو یا سه واحد است.

وی ادامه داد: این زمین‌ها از سال ۱۴۰۰ واگذار شده‌اند و حدود ۱۱۰ هزار واحد از این اراضی طی دو سال گذشته آماده‌سازی و به مردم تحویل شده است.

وزیر راه و شهرسازی همچنین از اجرای هزار و ۴۸۵ پروژه حمل‌ونقلی خبر داد و گفت: این پروژه‌ها در حوزه آزادراه، راه اصلی، راه روستایی، بازسازی فرودگاه‌ها، ایمنی و رفع نقاط حادثه‌خیز، تعریض راه‌های اصلی و همچنین بخش ریلی شامل روسازی، زیرسازی و تکمیل ایستگاه‌ها اجرا شده است.

صادق افزود: در حوزه هوایی نیز علاوه بر اقدامات مربوط به باندها، افزایش ظرفیت سالن‌های ترمینالی و افزایش صندلی‌های پروازی انجام شده و حدود ۲۸۰۰ صندلی به ظرفیت پروازهای کشور اضافه شده است.

وی با اشاره به ورود هواپیماهای جدید به کشور گفت: در دو سال گذشته تعداد قابل توجهی هواپیما وارد کشور شده است؛ البته اقدامات مربوط به آنها از قبل آغاز شده بود و با توجه به موضوعات تحریمی، جزئیات این اقدامات را رسانه‌ای نمی‌کنیم.

وزیر راه و شهرسازی همچنین به توسعه ایستگاه‌های هواشناسی اشاره کرد و گفت: در این بخش نیز اقدامات قابل توجهی انجام شده است.

ترخیص کالاهای اساسی از بنادر بدون وقفه ادامه یافت

صادق یکی از مهم‌ترین اقدامات انجام‌شده در دوره جنگ را تسریع و تسهیل ترخیص کالا از بنادر جنوبی عنوان کرد و گفت: این موضوع یک زنجیره میان وزارت راه و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت اقتصاد، گمرک، بانک مرکزی و سایر دستگاه‌هایی بود که در دولت و بنادر نقش‌آفرینی می‌کنند.

وی افزود: هدف این بود که کالاهای اساسی در اقصی نقاط کشور، بدون هیچ وقفه‌ای و به وفور در دسترس مردم قرار داشته باشد.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه جنگ ۴۰ روزه، جنگ زیرساخت‌ها نیز بود، اظهار کرد: زیرساخت‌های کشور در حوزه‌های پتروشیمی، نفت، انرژی، وزارت نیرو و همچنین زیرساخت‌های حمل‌ونقل وزارت راه و شهرسازی شامل تونل، پل، جاده و ریل مورد هدف قرار گرفت.

صادق ادامه داد: تمام برنامه‌ریزی‌ها و مدیریت بحران در قالب ساختار مقاومت ملی به گونه‌ای انجام شد که استمرار خدمات در حوزه حمل‌ونقل بدون وقفه ادامه پیدا کند.

وی گفت: این موضوع یکی از مهم‌ترین اتفاقات هم در جنگ ۱۲ روزه، هم جنگ ۴۰ روزه و هم دوره پس از جنگ بود. پس از جنگ ۴۰ روزه نیز با محاصره دریایی و محدودیت‌هایی که در دریا و بنادر ایجاد شد، اهمیت این موضوع دوچندان شده است.

صادق تأکید کرد: به همین دلیل بنادر شمالی و پایانه‌های مرزی، چه ریلی و چه جاده‌ای، باید حداکثر ظرفیت خود را در اختیار قرار دهند تا کالاهای اساسی بتواند در اقصی نقاط کشور به وفور در دسترس مردم باشد.

بازسازی زیرساخت‌ها حتی در زمان جنگ متوقف نشد

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به یکی دیگر از شاخص‌های ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها در دوره جنگ گفت: موضوع دیگری که مورد بررسی قرار گرفت و نه تنها مردم ایران بلکه دنیا نیز آن را دیدند، این بود که بازسازی‌ها در حین جنگ متوقف نشد.

وی افزود: در این زمینه دو بخش وجود داشت؛ بخشی از پروژه‌ها که پیش از جنگ در حال اجرا بودند و روند اجرای آنها ادامه پیدا کرد و بخش دیگر، بازسازی زیرساخت‌هایی بود که در جریان حملات آسیب دیده بودند و باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن ترمیم می‌شدند.

صادق گفت: حدود ۹۸ موقعیت در حوزه جاده و ریل، شامل تونل، پل، جاده و ابنیه فنی، همچنین فرودگاه‌ها و بنادر، مستقیماً مورد هدف دشمن قرار گرفتند. ۱۱ پل ریلی نیز در جریان جنگ ۴۰ روزه هدف قرار گرفت.

وی افزود: در مسیرهای آسیب‌دیده، بسته به شرایط، اقدامات ترمیمی بین ۱۲ ساعت تا حداکثر دو روز انجام شد تا مسیرهای ارتباطی دوباره برقرار شوند.

تلاش برای بی‌اثر کردن طرح دشمن برای انزوای ایران

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اهمیت ژئوپلیتیکی مسیرهای حمل‌ونقلی کشور اظهار کرد: پل‌هایی که مورد هدف قرار گرفتند، بخشی از مسیر شرق به غرب و اتصال چشمه‌بارچین به اروپا از طریق موقعیت ژئوپلیتیکی ایران بودند.

صادق گفت: همه دست به دست هم دادند؛ هم بخش خصوصی و هم همکاران خانواده بزرگ وزارت راه و شهرسازی تلاش کردند پیش‌بینی دشمن برای منزوی کردن ایران را بی‌اثر کنند.

وی افزود: در ادامه درباره حمل‌ونقل ریلی توضیح خواهم داد که چه افزایش‌هایی در حوزه صادرات و واردات اتفاق افتاده است. البته به دلیل محاصره دریایی، ترانزیت کاهش پیدا کرده، اما صادرات و واردات و استمرار حمل‌ونقل ریلی و جاده‌ای از پایانه‌های مرزی ریلی و جاده‌ای و همچنین بنادر شمالی، بدون وقفه در حال انجام است.

تقدیر از همراهی دولت در دوران جنگ

صادق با تأکید بر اینکه تمام اقدامات انجام‌شده در جریان جنگ حاصل یک همت ملی بود، گفت: دولت تمام تلاش خود را کرد تا در کنار مردم باشد؛ چراکه مردم نیز پای کشور و میهن خود ایستادند.

وی افزود: رئیس‌جمهور حمایت‌ها و پیگیری‌های ویژه‌ای داشت و این پیگیری‌ها حتی با وجود تمام پروتکل‌های امنیتی در دوران جنگ ۴۰ روزه و پس از آن، به هیچ وجه متوقف نشد.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: معاون اول رئیس‌جمهور نیز جلسات مستمری را برای بررسی و حل موضوعات برگزار کرد و وزارت راه و شهرسازی نیز با توجه به مأموریت‌های کلان و گسترده خود در حوزه حمل‌ونقل و مسکن، تمام تلاشش را به کار گرفت تا در شرایط جنگی بهترین خدمات را به مردم ارائه دهد.

صادق درباره ارزیابی عملکرد وزارت راه و شهرسازی و کسب رتبه در برنامه «یاوران فتح» نیز گفت: بیشترین موضوع مرتبط با عملکرد یک‌ساله وزارتخانه بود و در طول یک سال گذشته کشور دو جنگ را پشت سر گذاشت؛ ضمن اینکه حملات شبانه‌ای که گاهی ۱۰ تا ۱۲ ساعت طول می‌کشید، جغرافیای گسترده‌ای داشت و بخشی از این جغرافیا در جنوب کشور و بنادر قرار داشت که در حوزه مأموریت‌های وزارت راه و شهرسازی است.

وی تأکید کرد: استمرار خدمات، به‌ویژه در حوزه حمل‌ونقل، یکی از مهم‌ترین شاخص‌هایی بود که در ارزیابی عملکرد مورد توجه قرار گرفت و در کسب این رتبه مؤثر بود.

وزیر راه و شهرسازی گفت: در شرایطی که زیرساخت‌های کشور هدف قرار گرفته بود و محدودیت‌های دریایی نیز ادامه داشت، استمرار فعالیت پایانه‌های مرزی، بنادر، شبکه جاده‌ای و ریلی و تأمین و انتقال کالاهای اساسی، با همکاری دستگاه‌های مختلف و بخش خصوصی دنبال شد تا جریان حمل‌ونقل و تأمین نیازهای مردم بدون وقفه ادامه پیدا کند.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه جنگ ۴۰ روزه، جنگ زیرساخت‌ها نیز بود، گفت: در این جنگ زیرساخت‌های کشور در حوزه‌های پتروشیمی، نفت، انرژی، نیرو و همچنین وزارت راه و شهرسازی شامل تونل، پل، جاده و ریل مورد هدف قرار گرفت، اما با برنامه‌ریزی، مدیریت بحران و شکل‌گیری ساختار مقاومت ملی، استمرار خدمات حمل‌ونقل بدون وقفه ادامه یافت.

صادق اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین اتفاقات در جنگ ۱۲ روزه، جنگ ۴۰ روزه و دوران پس از جنگ، استمرار خدمات در حوزه حمل‌ونقل بود و پس از جنگ ۴۰ روزه نیز با توجه به محاصره دریایی و محدودیت‌های ایجادشده در دریا و بنادر، اهمیت این موضوع دوچندان شده است.

وی افزود: در این شرایط، بنادر شمالی و پایانه‌های مرزی ریلی و جاده‌ای باید حداکثر ظرفیت خود را در اختیار بگذارند تا کالاهای اساسی بدون وقفه و به وفور در نقاط مختلف کشور در دسترس مردم قرار گیرد.

بازسازی زیرساخت‌ها در حین جنگ متوقف نشد

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به یکی دیگر از شاخص‌های مورد بررسی در ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها گفت: موضوعی که نه تنها مردم کشورمان بلکه دنیا نیز شاهد آن بودند، این بود که بازسازی زیرساخت‌ها در حین جنگ متوقف نشد.

صادق ادامه داد: در این زمینه دو بخش وجود داشت؛ بخشی از پروژه‌هایی که پیش از جنگ در حال اجرا بودند و روند اجرای آنها ادامه پیدا کرد و بخش دیگر، بازسازی زیرساخت‌هایی بود که در اثر حملات آسیب دیده بودند و باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن ترمیم می‌شدند.

وی گفت: حدود ۹۸ موقعیت در حوزه جاده و ریل، شامل تونل، پل، جاده و ابنیه فنی، همچنین در حوزه هوایی، فرودگاه‌ها و در بنادر کشور مستقیماً مورد هدف دشمن قرار گرفتند. همچنین ۱۱ پل ریلی در جریان جنگ ۴۰ روزه هدف قرار گرفت.

وزیر راه و شهرسازی افزود: جاده‌ها، آزادراه‌ها، بزرگراه‌ها و راه‌های روستایی در نقاط مختلف کشور نیز مورد حمله قرار گرفتند و به‌ویژه تونل‌ها و پل‌های منتهی به هرمزگان هدف قرار گرفتند.

صادق با اشاره به سفر اخیر خود به جنوب کشور اظهار کرد: این سفر نیز در ارتباط با همین موضوع بود و در مواردی که تونل، پل یا جاده آسیب دیده بود، عملیات ترمیم در فاصله ۱۲ ساعت تا حداکثر دو روز انجام شد و مسیرها دوباره در اختیار مردم قرار گرفت.

وی تأکید کرد: اهمیت این ترمیم‌ها از آن جهت است که همان‌طور که نیروهای نظامی جان خود را کف دست گذاشتند و از کشور دفاع کردند، زمانی که زیرساخت‌های کشور هدف قرار می‌گیرد نیز باید برای حفظ تاب‌آوری مردم، با یک عزم ملی و با کمک خود مردم، زیرساخت‌ها در کوتاه‌ترین زمان ممکن ترمیم شوند.

صادق خاطرنشان کرد: هدف قرار گرفتن زیرساخت‌ها نباید باعث شود پروژه‌ها و استمرار خدمات از رمق بیفتد.

جابه‌جایی بیش از ۶ هزار مسافر قطار در کوتاه‌ترین زمان

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به عملکرد بخش ریلی در دوران جنگ گفت: در روزی که هشدار داده شد زیرساخت‌ها مورد هدف قرار خواهند گرفت، بیش از ۶ هزار نفر از مردم کشورمان سوار بر قطار بودند و مشخص نبود که حملات در کدام نقطه اتفاق خواهد افتاد.

وی افزود: در کمتر از سه تا چهار ساعت، قطارها متوقف شدند، مسافران جابه‌جا شدند و با استفاده از اتوبوس به نزدیک‌ترین محل یا مقصد خود انتقال یافتند.

صادق این اقدام را نمونه‌ای از هم‌افزایی میان بخش‌های مختلف حمل‌ونقل دانست و گفت: این اتفاق حاصل هم‌افزایی و غیرتی بود که میان راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، رانندگان اتوبوس و سازمان حمل‌ونقل جاده‌ای شکل گرفت.

امدادرسانی سریع در بنادر

وزیر راه و شهرسازی درباره حوادث بنادر نیز اظهار کرد: در بنادر کشور نیز همین روند وجود داشت؛ زمانی که بندر انزلی مورد اصابت قرار گرفت، شناورها و همکاران امداد و نجات در دریای خزر در کوتاه‌ترین زمان ممکن افراد حاضر در شناور را نجات دادند و اقدامات لازم برای تداوم فعالیت‌ها بلافاصله انجام شد.

صادق گفت: اتفاقات بزرگی در حوزه‌های مختلف حمل‌ونقل رخ داد که نشان داد لجستیک و حمل‌ونقل کشور حتی در سخت‌ترین شرایط نیز از رمق نیفتاد.

تداوم واردات دارو با وجود ممنوعیت پرواز

وی با اشاره به شرایط حمل‌ونقل هوایی در دوران جنگ گفت: در تمام روزهایی که به دلیل مسائل امنیتی و ممنوعیت پرواز، امکان انجام پروازهای عادی وجود نداشت، بخش عمده دارویی که باید طی این ۴۰ روز وارد کشور می‌شد، توسط یک شرکت هواپیمایی انجام شد.

وزیر راه و شهرسازی افزود: اعضای یک خانواده در این شرکت هواپیمایی، شامل پدر، دختر، برادر و چند نفر دیگر، هر بار که پرواز می‌کردند، مشخص نبود که آیا امکان فرود ایمن خواهند داشت یا نه، اما با مسئولیت‌پذیری و غیرت، پروازها را انجام دادند و دارو را وارد کشور کردند.

صادق ادامه داد: دشمن در تمام این روزها ایران و ایرانی را مورد هدف قرار داده بود و در یکی از آخرین سفرهای این هواپیما، پس از فرود در مشهد، خود هواپیما و همچنین بخش سوخت در مشهد مورد اصابت قرار گرفت.

وی تأکید کرد: با وجود تمام این اتفاقات، حتی در شرایط فعلی نیز که در کنار مردم شریف کشورمان هستیم، لجستیک و حمل‌ونقل کشور به هیچ وجه از رمق نیفتاده است.

افتتاح ۱۳۰ هزار واحد مسکونی شهری و روستایی

وزیر راه و شهرسازی در ادامه با اشاره به عملکرد بخش مسکن گفت: ۱۳۰ هزار واحد مسکونی شهری و روستایی افتتاح شده که حدود ۳۰ هزار واحد از این تعداد مربوط به مسکن حمایتی است.

وی افزود: بخشی از این واحدها مربوط به پروژه‌ای است که از سال‌های گذشته آغاز شده بود. پیش از این افتتاح، حدود ۱۰۰ هزار واحد مسکن حمایتی در سال‌های گذشته به بهره‌برداری رسیده بود و با اضافه شدن ۳۰ هزار واحد جدید، تعداد واحدهای افتتاح‌شده مسکن حمایتی افزایش یافته است.

صادق گفت: از مجموع واحدهای مسکن حمایتی، حدود ۲۰ هزار واحد پیش از آغاز به کار دولت چهاردهم افتتاح شده بود و حدود ۱۱۰ هزار واحد طی دو سال گذشته به بهره‌برداری رسیده است.

وی توضیح داد: البته رقم ۱۳۰ هزار واحد صرفاً شامل مسکن حمایتی نیست و واحدهای مسکن مهر، مسکن مربوط به نیروهای مسلح، بافت فرسوده، مسکن خودمالک که با استفاده از تسهیلات دولتی توسط مردم ساخته شده و مسکن روستایی را نیز شامل می‌شود.

تحویل زمین به مشمولان قانون جوانی جمعیت

وزیر راه و شهرسازی همچنین از تحویل حدود ۲۶ هزار قطعه زمین در قالب طرح جوانی جمعیت خبر داد و گفت: در مجموع حدود ۱۳۰ هزار واحد یا قطعه زمین در این طرح واگذار شده است.

صادق افزود: با توجه به موقعیت جغرافیایی زمین‌های واگذار شده، ظرفیت ساخت برخی از آنها یک واحد، برخی دو واحد و برخی سه واحد است. این زمین‌ها از سال ۱۴۰۰ واگذار شده‌اند و حدود ۱۱۰ هزار واحد از این ظرفیت طی دو سال گذشته آماده‌سازی و به مردم تحویل شده است.

اجرای هزار و ۴۸۵ پروژه حمل‌ونقلی

وی در ادامه با اشاره به پروژه‌های اجرایی وزارت راه و شهرسازی گفت: هزار و ۴۸۵ پروژه حمل‌ونقلی در حوزه‌های مختلف اجرا شده است.

وزیر راه و شهرسازی افزود: این پروژه‌ها شامل آزادراه‌ها، راه‌های اصلی، راه‌های روستایی، بازسازی فرودگاه‌ها، ارتقای ایمنی و رفع نقاط حادثه‌خیز، تعریض راه‌های اصلی و همچنین پروژه‌های ریلی شامل زیرسازی، روسازی و تکمیل ایستگاه‌هاست.

صادق ادامه داد: در حوزه هوایی نیز علاوه بر اقدامات مربوط به باندها، افزایش ظرفیت سالن‌های ترمینالی و توسعه زیرساخت‌های فرودگاهی در دستور کار قرار گرفته و بخشی از ظرفیت‌های جدید این حوزه نیز به بهره‌برداری رسیده است.

وی در پایان گفت ریل‌گذاری چابهار زاهدان در شهریور تمام می‌شود تا پایان سال همه ایستگاه‌های مسیر به بهره‌برداری می‌رسد.