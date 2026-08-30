همزمان با هفته دولت، طرحهای هادی و آسفالت ریزی معابر ۱۶ روستای ارومیه به بهره برداری رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با هفته دولت، اجرای طرح هادی و آسفالت‌ریزی معابر ۱۶ روستای شهرستان ارومیه با حضور فرماندار، نمایندگان مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مدیران شهرستانی، در روستای لورزینی به بهره‌برداری رسید.

رضا منافی مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان ارومیه در این مراسم با تشریح اقدامات انجام‌شده اظهار کرد: اجرای طرح هادی و آسفالت‌ریزی معابر روستاهای خالدآباد، بالستان، گوگ‌تپه، جلبر، گردیک، حلج، سوسن‌آباد، لورزین، برازان، کانی‌رش، صوفیان، بزرگ‌آباد، کلهر، عیسی‌لوی الله‌وردی‌خان، پیرعلی و قلعه اسماعیل‌آقابود که با اعتباری بیش از ۶۲۰ میلیارد ریال اجرا و افتتاح شده است.

وی افزود: اجرای این طرح‌ها در راستای توسعه زیرساخت‌های روستایی، بهسازی محیط روستاها، ارتقای کیفیت معابر و افزایش رضایتمندی روستاییان انجام شده و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با تداوم اجرای طرح‌های عمرانی، توسعه متوازن روستاهای شهرستان ارومیه را دنبال می‌کند.

برچسب ها: بهره برداری از طرح های عمرانی ، بنیاد مسکن
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