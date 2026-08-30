یک مقام آمریکایی مدعی شد که واشنگتن دو سامانه موشکی در جزیره لارک در تنگه هرمز را هدف قرار داده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - یک مقام آمریکایی مدعی شده است که نیرو‌های این کشور امروز (یکشنبه) دو موشک‌انداز متعلق به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در جزیره لارک را هدف قرار داده‌اند.

این مقام آمریکایی در گفت‌و‌گو با شبکه الجزیره مدعی شده که دو موشک‌انداز ایرانی در حال آماده‌سازی برای شلیک موشک‌هایی حامل مین‌های دریایی به سمت تنگه هرمز بوده‌اند و نیرو‌های آمریکایی آنها را هدف قرار داده‌اند. 

جزیره لارک که در نزدیکی تنگه هرمز قرار دارد، به دلیل موقعیت جغرافیایی خود از نقاط مهم برای رصد و کنترل رفت‌وآمد دریایی در این منطقه محسوب می‌شود.

منبع: الجزیره

برچسب ها: تنگه هرمز ، جزیره لارک ، ارتش آمریکا
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۲
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۴۱ ۰۸ شهريور ۱۴۰۵
خب حالا شما راستشو بگین
۰
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۳۱ ۰۸ شهريور ۱۴۰۵
تا بمب اتم ساخته نشه روزگار ایران همینه
هر روز باید تجاوز ببینیم
قسم میدم بمب اتم درست کنید
مردم گناه دارند از یکجا جنگ از یکجا فشار اقتصادی مردم خسته شدن
حداقل سایه جنگ بردارید با ساخت بمب اتم
۱
۹
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Iran (Islamic Republic of)
نیک نفس
۲۳:۳۰ ۰۸ شهريور ۱۴۰۵
اگه راست باشه دو تا سوخت رسانش رو امشب بندازید .
۱
۴
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