یک مقام آمریکایی مدعی شد که واشنگتن دو سامانه موشکی در جزیره لارک در تنگه هرمز را هدف قرار داده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - یک مقام آمریکایی مدعی شده است که نیروهای این کشور امروز (یکشنبه) دو موشکانداز متعلق به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در جزیره لارک را هدف قرار دادهاند.
این مقام آمریکایی در گفتوگو با شبکه الجزیره مدعی شده که دو موشکانداز ایرانی در حال آمادهسازی برای شلیک موشکهایی حامل مینهای دریایی به سمت تنگه هرمز بودهاند و نیروهای آمریکایی آنها را هدف قرار دادهاند.
جزیره لارک که در نزدیکی تنگه هرمز قرار دارد، به دلیل موقعیت جغرافیایی خود از نقاط مهم برای رصد و کنترل رفتوآمد دریایی در این منطقه محسوب میشود.
منبع: الجزیره