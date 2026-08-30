باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - مقامات ارشد ترکیه، عربستان و پاکستان دوشنبه این هفته در استانبول دیدار خواهند کرد تا نخستین نشست «کمیته راهبردی سیاسی و دفاعی» را که بر اساس توافقنامه جدید «دفاع مشترک مکه» میان سه کشور تشکیل شده است، برگزار کنند. این خبر را وزارت امور خارجه پاکستان اعلام کرد.

این وزارتخانه افزود: «هیئت پاکستان متشکل از محمد اسحاق دار، معاون نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه، خواجه محمد آصف، وزیر دفاع و سید عاصم منیر، رئیس ستاد ارتش و فرمانده نیرو‌های دفاعی خواهد بود».

به گفته منابع، انتظار می‌رود مذاکرات بر افزایش هماهنگی میان نیرو‌های نظامی سه کشور متمرکز باشد.

سه کشور همچنین درباره گسترش همکاری در صنایع دفاعی، از جمله تولید مشترک تجهیزات نظامی و همکاری در زمینه تحقیق و توسعه گفت‌و‌گو خواهند کرد.

پاکستان اواسط مرداد یک توافق دفاعی مشترک با ترکیه و عربستان امضا کرد. این توافقنامه که با نام «توافق دفاعی مشترک مکه» مشهور است، بیان می‌کند که حمله مسلحانه علیه هر یک از این سه کشور، حمله به همه آنها تلقی خواهد شد.

هفته گذشته شبکه المیادین به نقل از منابع آگاه گزارش داد که ایران دعوتنامه‌ای برای پیوستن به توافق مکه دریافت کرده و این موضوع در حال بررسی از سوی تهران است.

منبع: بریکینگ نیوز