روابط عمومی مرکز اورژانس ۱۱۵ و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی همدان از واژگونی یک دستگاه اتوبوس مسافربری در مسیر همدان به کرمانشاه (گردنه اسدآباد) خبر دادو گفت: این حادثه ۱۳ نفر مصدوم شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان- در پی وقوع حادثه ترافیکی و واژگونی یک دستگاه اتوبوس مسافربری در محور همدان به کرمانشاه (گردنه اسدآباد) ۱۳ نفر مصدوم شدند.

بدنبال گزارش این حادثه کارشناسان اورژانس از پایگاه «صالح‌آباد» شهرستان بهار و پایگاه‌های اورژانس «اسدآباد» در کوتاهترین زمان ممکن در محل حادثه حضور یافتند و اقدامات درمانی را برای آسیب‌دیدگان آغاز کردند.

در این حادثه ۱۳ نفر دچار مصدومیت شده بودند که پس از دریافت خدمات درمانی توسط کارشناسان اورژانس بهار و اسدآباد، تمامی مصدومان برای ادامه روند درمان و مراقبت‌های تکمیلی به بیمارستان شهرستان اسدآباد اعزام شدند.

بر اساس آخرین گزارش‌های دریافتی حال عمومی تمامی مصدومان مساعد گزارش شده و هیچ‌گونه مشکل حادی برای آنان ایجاد نشده است و بصورت سرپایی تحت درمان قرار دارند.

شایان ذکر است علت دقیق این حادثه توسط عوامل انتظامی و کارشناسان پلیس‌راه در حال بررسی است