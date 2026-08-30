روابط عمومی مرکز اورژانس ۱۱۵ و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی همدان از واژگونی یک دستگاه اتوبوس مسافربری در مسیر همدان به کرمانشاه (گردنه اسدآباد) خبر دادو گفت: این حادثه ۱۳ نفر مصدوم شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان- در پی وقوع حادثه ترافیکی و واژگونی یک دستگاه اتوبوس مسافربری در محور همدان به کرمانشاه (گردنه اسدآباد) ۱۳ نفر مصدوم شدند.

بدنبال گزارش این حادثه کارشناسان اورژانس از پایگاه «صالح‌آباد» شهرستان بهار و پایگاه‌های اورژانس «اسدآباد» در کوتاهترین زمان ممکن در محل حادثه حضور یافتند و اقدامات درمانی را برای آسیب‌دیدگان آغاز کردند.

در این حادثه ۱۳ نفر دچار مصدومیت شده بودند که پس از دریافت خدمات درمانی توسط کارشناسان اورژانس بهار و اسدآباد، تمامی مصدومان برای ادامه روند درمان و مراقبت‌های تکمیلی به بیمارستان شهرستان اسدآباد اعزام شدند.

بر اساس آخرین گزارش‌های دریافتی حال عمومی تمامی مصدومان مساعد گزارش شده و هیچ‌گونه مشکل حادی برای آنان ایجاد نشده است و بصورت سرپایی تحت درمان قرار دارند.

شایان ذکر است علت دقیق این حادثه توسط عوامل انتظامی و کارشناسان پلیس‌راه در حال بررسی است

برچسب ها: واژگونی اتوبوس ، کشته ومصدوم
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واژگونی اتوبوس مسافربری در مسیر همدان به کرمانشاه با ۱۳ نفر مصدوم
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واژگونی اتوبوس مسافربری در مسیر همدان به کرمانشاه با ۱۳ نفر مصدوم