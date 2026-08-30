رییس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج از مهار آتش‌سوزی در یک ساختمان مسکونی در منطقه رجایی‌شهر کرج و نجات جان پنج نفر از ساکنان گرفتار در میان دود و آتش خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان- جابر خوشگرد رییس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج گفت: حادثه آتش‌سوزی در یک ساختمان مسکونی عصر امروز در فاز ۲ رجایی‌شهر کرج به وقوع پیوست که بلافاصله پس از اعلام حادثه، نیرو‌های عملیاتی به محل اعزام شدند.

وی افزود: حریق در طبقه سوم یک ساختمان پنج‌طبقه و در واحدی به مساحت تقریبی ۱۲۰ مترمربع رخ داد که بر اساس ارزیابی‌های اولیه کارشناسان، اتصالی و آتش‌سوزی از کولر گازی آغاز شده بود.

رییس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج تصریح کرد: آتش‌نشانان با اقدام سریع و به‌موقع، ضمن مهار و اطفای کامل آتش، مانع از گسترش و سرایت شعله‌ها به سایر طبقات و واحد‌های مسکونی شدند و ایمن‌سازی کامل محل را انجام دادند.

خوشگرد گفت: با توجه به حجم بالای دود متصاعد شده در راه‌پله‌ها و طبقات، پنج نفر از شهروندان دچار دودزدگی و در طبقات محبوس شده بودند که با هدایت و تلاش امدادگران آتش‌نشانی نجات یافته و به محیط امن منتقل شدند.

وی با اشاره به اینکه این حادثه خوشبختانه هیچ‌گونه تلفات جانی و مصدومیت حاد در پی نداشت، خاطرنشان کرد: برای اطفای حریق و عملیات نجات، ۱۰ آتش‌نشان به همراه چهار دستگاه خودروی عملیاتی و امدادی در صحنه حضور داشتند

برچسب ها: حادثه آتش سوزی ، مصدوم
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