در پی واژگونی یک دستگاه خودرو یکی از اعضای گروه جهادی دانشجویان استان اصفهان جان خود را از دست داد.

باشگاه خبرنگاران جوان- در پی واژگونی یک دستگاه خودرو در محدوده مرز بسطام شهرستان سقز، یکی از اعضای گروه جهادی دانشجویان استان اصفهان جان خود را از دست داد و یک جهادگر دیگر نیز مصدوم شد.

محمدحسن قاسمی۲۶ ساله، از اعضای گروه جهادی دانشجویان استان اصفهان، در این حادثه جان خود را از دست داد. همچنین یک عضو دیگر این گروه، در پی این حادثه مصدوم و برای ادامه روند درمان به بیمارستان شفا سقز منتقل شد.



گروه جهادی دانشجویان استان اصفهان برای دومین سال متوالی با هدف خدمت‌رسانی به مناطق کم‌برخوردار در شهرستان سقز حضور پیدا کرده بود و بخشی از فعالیت‌های خود را در روستا‌های دورافتاده این منطقه دنبال می‌کرد.



این گروه در جریان فعالیت‌های جهادی خود، اقداماتی از جمله بازسازی و بهسازی مدارس، رنگ‌آمیزی فضا‌های آموزشی و برگزاری کلاس‌های آموزشی، فرهنگی و هنری برای دانش‌آموزان را در دستور کار داشت.



جزئیات بیشتر درباره علت دقیق واژگونی خودرو و آخرین وضعیت مصدوم این حادثه در حال پیگیری است.