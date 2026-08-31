مدیرعامل پرسپولیس برای مذاکره با نماینده سازمان لیگ پرتغال راهی ترکیه شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - پیمان حدادی مدیرعامل باشگاه پرسپولیس برای مذاکره با نماینده سازمان لیگ پرتغال روز گذشته راهی ترکیه شد تا همکاری‌های بین آکادمی باشگاه پرسپولیس و برخی از باشگاه‌های پرتغال انجام شود.

حدادی مدیرعامل باشگاه پرسپولیس ضمن تایید این مطلب گفت: من صبح روز گذشته به ترکیه آمدم و یکی، ۲ ساعت دیگر به کشور عزیزمان برمی گردم. سفری که از روز‌های قبل برنامه ریزی شده بود، همانطور که دیگر ترکیب تیم ما لو نمی‌رود، خدارو شکر دیگر سفرهایمان هم لو نمی‌رود.

او افزود: جلسه‌ای با نماینده سازمان لیگ پرتغال روز گذشته داشتیم و در مورد همکاری‌هایی که قرار هست به زودی بین آکادمی باشگاه پرسپولیس و برخی از باشگاه‌های پرتغال انجام شود صحبت کردیم و جلسه بسیار خوبی بود.

البته با توجه به ملاحظاتی که دوستان و همکاران ما در کشور پرتغال داشتن، در حال حاضر از ارائه جزئیات جلسه معذور هستیم تا انشالله بتونیم توافقنامه‌ای که به صورت رسمی امضا خواهد شد بعد از اون اطلاع رسانی کنیم.