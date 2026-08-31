مدیران باشگاه پرسپولیس قصد دارند که در صورت بردن دربی به بازیکنان خود پاداش ویژه ای بدهند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تیم فوتبال پرسپولیس در حالی روز چهارشنبه در دربی ۱۰۷ به مصاف تیم فوتبال استقلال رقیب دیرینه خود میرود که مدیران باشگاه تصمیم گرفتند پاداش ویژهای برای این بازی در نظر بگیرد تا انگیزه و روحیه بازیکنان سرخپوش افزایش یابد.
طبق پیگیریهای صورت گرفته قرار است بازیکنان پرسپولیس در صورت برتری برابر آبی پوشان پایتخت ۲ برابر پاداشهای معمولی دریافت کنند تا با روحیه بالا وارد زمین مسابقه شوند.
بیست و هفتمین دربی بین تیمهای پرسپولیس و استقلال روز چهارشنبه در ورزشگاه نقش جهان برگزار میشود.