مدیر عامل جمعیت هلال‌احمر استان کرمان از برخورد دو دستگاه خودروی سواری پژو ۴۰۵ و پارس در کیلومتر ۲۰ محور ریگان به نرماشیر و جان باختن ۴ نفر در این حادثه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان-رضا فلاح مدیر عامل جمعیت هلال‌احمر استان کرمان گفت: ساعت ۱۵:۲۰ امروز یکشنبه هشتم شهریورماه ۱۴۰۵، گزارشی مبنی بر وقوع تصادف میان دو دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ و پژو پارس در کیلومتر ۲۰ جاده ریگان به نرماشیر به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات هلال‌احمر استان واصل شد.

وی افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش، دو تیم امداد و نجات از شهرستان‌های فهرج و ریگان به محل حادثه اعزام شدند که پس از رسیدن به محل و ارزیابی صحنه، مشخص شد این حادثه ۴ فوتی و ۲ مصدوم برجای گذاشته است.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان کرمان خاطرنشان کرد: نیرو‌های امدادی هلال‌احمر با بهره‌گیری از تجهیزات تخصصی، عملیات رهاسازی جان‌باختگان را انجام داده و پیکر‌ها را جهت اقدامات قانونی به عوامل مربوطه تحویل دادند.

وی ادامه داد: همچنین ۲ مصدوم این حادثه نیز توسط عوامل اورژانس جهت ادامه روند درمان به مراکز درمانی منتقل شدند.

رضا فلاح، افزود: این عملیات در ساعت ۲۲:۵۵ امشب با ایمن‌سازی کامل صحنه تصادف پایان یافت.

برچسب ها: تصادف مرگبار ، کشته و مصدوم
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