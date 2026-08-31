فرمانده انتظامی شهرستان بندرلنگه گفت: ۱۰۲ دستگاه استخراج ارز دیجیتال (ماینر) غیرمجاز به ارزش ۴۰ میلیارد ریال در این شهرستان شناسایی و کشف شد.

باشگاه خبرنگاران جوان- سرهنگ یزدان ویسی فرمانده انتظامی شهرستان بندرلنگه گفت: مأموران انتظامی شهرستان بندرلنگه در اجرای طرح سراسری مبارزه باجرائم اقتصادی و رفع ناترازی انرژی با انجام کار اطلاعاتی مبنی بر استفاده غیرقانونی از دستگاه‌های استخراج رمز ارز دیجیتال در تعدادی از منازل مسکونی در مناطقی از این شهرستان، پیگیری موضوع به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: مأموران ضمن هماهنگی قضایی با تشکیل تیم عملیاتی به همراه نماینده اداره برق شهرستان به محل‌های مورد نظر اعزام و در بازرسی از تعدادی از منازل مسکونی تعداد ۱۰۲ دستگاه ماینر غیرمجاز فعال و درحال بهره برداری به همراه قطعات و متعلقات مربوطه کشف و ضبط کردند.

سرهنگ ویسی با اشاره به اینکه ارزش دستگاه‌های مکشوفه برابر نظر کارشناسان اقتصادی ۵۰ میلیارد ریال برآورد شده است، تصریح کرد: در این رابطه برای متخلفین پرونده قضایی تشکیل و جهت سیر مراحل قانونی به مقام قضایی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان بندرلنگه با بیان اینکه استفاده از دستگاه‌های رمز ارز دیجیتال موجب اخلال در شبکه برق رسانی و بروز نوسانات و خسارت به وسایل برقی شهروندان می‌شود، از عموم شهروندان درخواست کرد: در صورت مشاهده هر گونه موارد مشکوک مراتب رااز طریق شماره تماس ۱۱۰ به مرکز فوریت‌های پلیس اطلاع دهند.

منبع: فارس