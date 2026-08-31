پیشکسوت پرسپولیس می‌گوید که دربی در اصفهان یکی از بیمعناترین بازی‌های سرخابی‌ها است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - علیرضا نورمحمدی پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس درباره دربی پیشکسوتان سرخابی اظهار کرد: همیشه دربی جذابیت خاصی دارد و ما نسل دهه ۶۰ می‌خواستیم دوستان خود را در این بازی ببینیم و کری‌های خود را بخوانیم. امیدوارم دربی خوبی شود و این بازی برای تماشاگران مهم است و تیم‌ها تلاش خود را می‌کنند تا ۳ امتیاز بازی دربی را بگیرند.  

 نورمحمدی درباره اینکه کدام دربی هنوز هم در ذهنش وجود دارد، گفت: به نظرم برد ۳ بر ۲ برابر استقلال جالب‌تر از همه بازی‌ها بوده است.  

پیشکسوت پرسپولیس درباره اینکه جابه جایی بازیکن بین استقلال و پرسپولیس را چطور می‌بیند، گفت: این موضوع در فوتبال پیش می‌آید. به نظرم الان تماشاگران دیگر آن حساسیت ندارند  و  عادی شده است و در فوتبال حرفه‌ای این اتفاقات رخ داده است و  دیگر اسم این افراد «یاغی» نیست. هواداران دوست دارند که  با تیم خودشان باشند و تیمشان  با گرفتن هر بازیکنی بتواند قوی شود.  

او درباره اینکه اگر استقلال پیشنهاد بهتری نسبت به پرسپولیس می‌داد به این تیم می‌رفت، بیان کرد: واقعا من پرسپولیسی هستم و زیاد استقلال را دوست نداشتم.  

نورمحمدی  درباره اینکه پرسپولیس برای پوست اندازی هزینه‌های زیادی کرده است و به نظرش این هزینه‌ها به نفع این تیم خواهد شد یا نه! گفت: هزینه کردن عادی شده است و تیم‌های بزرگ دارند هزینه می‌کنند. به نظرم اگر به مهدی تارتار زمان بدهند با این بازیکنانی که هستند، به نظرم یکی از کامل‌ترین تیم‌های پرسپولیس در این چند سال هست.درست است پرسپولیس در دفاع چپ بازیکن جایگزین ندارد، اما به نظرم پرسپولیس موفق می‌شود  و این هزینه‌ها نتیجه می‌دهد.  

او درباره برگزاری بازی دربی سرخابی‌ها در اصفهان گفت: یکی از بی معناترین دربی‌ها همین بازی در اصفهان هست. ۲ تیم برای تهران هستند و تماشاگران میلیونی دارند. شاید استادیوم نقش جهان پر شود، اما جذابیت دربی در برگزاری بازی در ورزشگاه آزادی است.   به نظرم اتفاق عجیبی بود که بازی دربی را در ورزشگاه نقش جهان اصفهان گذاشتند.  

پیشکسوت پرسپولیس درباره  تقویم پرفشار لیگ را چطور ارزیابی می‌کند، گفت:  واقعا سخت شده است و تا تیم‌ها بیایند و ریکاوری کنند طول می‌کشد. همچنین برخی از تیم‌ها به آمادگی کامل خود نرسیدند. به نظرم برگزاری پرفشار بازی‌ها توجیه ندارد. همچنین چند تیم در فصل جاری کیفیت بازی شان خیلی خوب است که شامل پرسپولیس، استقلال، سپاهان و تراکتور می‌شوند. به نظرم لیگ جذابی می‌شود، چون مدعیان قهرمانی زیاد هستند.  

برچسب ها: تیم فوتبال پرسپولیس ، تیم استقلال
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