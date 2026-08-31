باشگاه خبرنگاران جوان؛ میثم ایرانژاد - فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان با بیان اینکه وزارت راه و شهرسازی برنامه‌های مشخصی برای تکمیل واحدهای باقی‌مانده دارد، افزود: بیش از ۱۰۰ هزار واحد مسکونی دارای پیشرفت فیزیکی بالای ۸۰ درصد هستند و تمام تلاش ما این است که تا پایان سال، ساخت واحدهایی را که بیش از ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند به پایان برسانیم و آنها را به مردم تحویل دهیم.

وی ادامه داد: در کنار ساخت واحدهای مسکونی، موضوع زیرساخت‌ها و خدمات زیربنایی مورد نیاز این واحدها از جمله آب، برق، انرژی و گاز نیز در حال پیگیری است تا این واحدها همزمان با فراهم شدن زیرساخت‌های لازم، به متقاضیان تحویل داده شوند.

آغاز ثبت‌نام ۶ هزار واحد مسکن استیجاری

وزیر راه و شهرسازی در ادامه با اشاره به برنامه مسکن استیجاری اظهار کرد: سال گذشته قول ساخت ۱۰ هزار واحد مسکن استیجاری را داده بودم، اما با توجه به اقداماتی که طی یک سال گذشته انجام شد و همچنین مشکلات و محدودیت‌های موجود، توانستیم ثبت‌نام حدود ۶ هزار واحد را در هفته دولت آغاز کنیم.

صادق با بیان اینکه این واحدها برای زوج‌های جوان در نظر گرفته شده است، گفت: مسکن استیجاری به زوج‌های جوانی تعلق می‌گیرد که کمتر از پنج سال از زمان ازدواج آنها گذشته باشد.

وی از برنامه‌ریزی برای ساخت ۷۵ هزار واحد مسکن استیجاری خبر داد و افزود: برنامه ما ساخت ۷۵ هزار واحد است و قطعاً دولت قرار نیست از صفر تا صد این طرح وارد شود. آنچه اکنون آغاز شده، تنها گام اول است.

وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: در این زمینه با بخش خصوصی، انبوه‌سازان، پیمانکاران و توسعه‌گران رایزنی‌هایی انجام داده‌ایم تا با در اختیار گذاشتن اراضی مورد نیاز و همچنین استفاده از ظرفیت بافت‌های فرسوده، بتوانیم طرح مسکن استیجاری را توسعه دهیم و ساخت این واحدها را پیش ببریم.