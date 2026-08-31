باشگاه خبرنگاران جوان, سید محمدعلی سجادی - مرتضوی مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی گفت: دانش‌آموزان ورزشکار خراسان جنوبی در جریان چهل و یکمین دوره مسابقات تنیس روی میز دانش آموزان پسر دوره متوسطه اول کشور که به میزبانی مشهد مقدس و با هدف گرامیداشت یاد و خاطره شهدای مدرسه شجره طیبه میناب و شهدای مدارس سراسر کشور برگزار شد، توانستند با ارائه بازی‌های درخشان، بر سکوی نخست کشور بایستند.

او با اشاره به سطح کیفی بالای این رقابت‌ها افزود: دانش‌آموزان قهرمان ما در این آوردگاه ملی، با غلبه بر رقیبان صاحب‌نامی از استان‌های خراسان رضوی، خراسان شمالی، گلستان و سمنان، شایستگی و توانمندی خود را به اثبات رساندند و در نهایت جام قهرمانی را با اقتدار از آنِ خود کردند.

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مرتضوی ضمن قدردانی از تلاش مربیان، سرپرستان و هیئت ورزش دانش‌آموزی استان برای برنامه‌ریزی دقیق و حمایت از این ورزشکاران، اظهار کرد: این افتخار ارزشمند، برگ زرین دیگری در کارنامه ورزش دانش‌آموزی استان است که حاصل همت و اراده دانش‌آموزان و حمایت‌های خانواده‌های آنان است. امیدواریم این مسیر موفقیت با حمایت‌های لازم، برای سایر رشته‌های ورزشی نیز تداوم یابد.

در پایان این دوره از مسابقات، تیم خراسان رضوی عنوان نایب‌قهرمانی را کسب کرد و استان گلستان نیز در جایگاه سوم ایستاد.