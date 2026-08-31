ارتش جمهوری اسلامی ایران، محل استقرار بالگرد‌ها و نیرو‌های آمریکایی در پایگاه «المنهاد» امارات را مورد هجوم پهپاد‌های انهدامی قرار داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - روابط عمومی ارتش در اطلاعیه ای اعلام کرد: در پاسخ به تجاوزات اخیر دشمن متجاوز و در انتقام شهدای دلیر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و مردم بی گناه ایران اسلامی در جزیره لارک، بامداد امروز، ارتش جمهوری اسلامی ایران، محل های استقرار بالگردها و نیروهای ارتش کودک کش آمریکا در پایگاه «المنهاد» امارات را با شلیک دهها پهپاد انهدامی، هدف قرار دادند.

پایگاه المنهاد، یکی از مراکز مهم پشتیبانی و جابه جایی هوایی نیروهای خارجی است.

روابط عمومی ارتش، با اشاره به تجاوز اخیر دشمن به جزیره لارک، اعلام کرد، رزمندگان ارتش جمهوری اسلامی برای تامین امنیت پایدار و حراست از سرزمین ایران اسلامی تا رفع تهدید دشمن از متطقه، ایستاده اند و انتقام خون همه شهدای جنگ تحمیلی را از نیروهای ترویست آمریکایی خواهند گرفت.

برچسب ها: ارتش ایران ، پایگاه آمریکا
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