باشگاه خبرنگاران‌جوان؛ آزاده محبی - بیمه محصولات کشاورزی به عنوان یکی از راهکارهای نوین برای مقابله با خطرات فعالیت‌های کشاورزی و کاهش خسارات حوادث غیرمترقبه بر محصولات مورد توجه و تاکید قرار گرفته است که ضریب نفوذ این مهم در استان مرکزی چندان مطلوب نیست و آگاهی بخشی به کشاورزان در این زمینه ضروری است.

با توجه به شرایط اقلیمی کشور و احتمال خسارت های مختلف ناشی از سرمازدگی، گرمازدگی، سیل، تگرگ و شیوع آفات و ...، بیمه محصولات کشاورزی به عنوان یکی از مهم ترین ابزارهای بخش کشاورزی می تواند کشاورزان را به تولید دلگرم و امیدوار کند که متاسفانه تخصیص اعتبارات ناچیز به این بخش و برخی مسائل و مشکلات ناشی از تاخیر در پرداخت غرامت ها یا عدم تناسب خسارت وارده با میزان غرامت پرداختی موجب شده که کشاورزان تمایلی نسبت به بیمه باغات و مزارع خود نداشته باشند.

براساس آمارهای اعلامی بخش کشاورزی با تولید سالانه ۱۳۰ تا ۱۳۵ میلیون تن انواع محصولات کشاورزی در کشور نقش مهمی در تامین امنیت غذایی دارد که اعمال حمایت همه جانبه از کشاورزان به منظور کاهش ریسک تولید امری ضروری است؛ بنابراین تخصیص اعتبارات مناسب به صندوق بیمه یا اجرای بیمه فراگیر محصولات اساسی گامی در جهت کاهش ریسک و حمایت از تولیدکنندگان است.

غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی درباره بیمه فعالیت‌های بخش کشاورزی و شیلات خواستار بررسی موانع موجود شد و گفت: وضعیت صندوق بیمه کشاورزی نسبت به گذشته بهبود یافته و باید موانع آیین‌نامه‌ای و اجرایی به‌گونه‌ای برطرف شود که تولیدکنندگان و بهره‌برداران بتوانند از پوشش بیمه‌ای مناسب برخوردار شوند.

نوری قزلجه با اشاره به شرایط دشوار اقتصادی، خشکسالی و فشارهای خارجی طی ماه‌های گذشته، تاکید کرد: هر یک از این عوامل می‌توانست امنیت غذایی یک کشور را با چالش جدی مواجه کند، اما در ایران با اتکا به تولید داخل، تلاش بهره‌برداران و مدیریت مجموعه‌های اجرایی، تامین کالاهای اساسی و مواد غذایی استمرار یافت.

غرامت کشاورزان در کوتاه ترین زمان پرداخت می شود

بهزاد باباخانی قائم مقام صندوق بیمه کشاورزی گفت: سال گذشته به دلیل شرایط اقلیمی و خشکسالی پرداخت غرامت به این حوزه ۱۶ همت بود که این افزایش سطح تعهدات برابر غرامت ۳ سال گذشته بود.

به گفته وی، بیشترین پرداخت خسارت مربوط به زراعت و محصول گندم بود، به طوریکه سال گذشته نزدیک به ۹.۵ همت غرامت برای محصول استراتژیک گندم به ویژه کشت دیم پرداخت شد.

باباخانی ادامه داد: سطح تعهد بیمه این محصول ۳ میلیون تومان به ازای هر هکتار بود که این عدد در سال ۱۴۰۴ این عدد با ۱۵۰ درصد رشد به ۷.۵ میلیون تومان رسید، امیدواریم این عدد در سال آتی به ۱۲ میلیون تومان برسد.

قائم مقام صندوق بیمه کشاورزی با بیان اینکه بیمه فراگیر گندم امسال از سوی دولت پرداخت شد و گفت: گندمزارهای کشور که بالغ بر ۶.۵ میلیون هکتار است که به شکل رایگان از سوی دولت برای کشاورزان بیمه پرخطر شد، اما در کنار بیمه فراگیر بیمه ارتقایی نیز تعریف و بیمه‌نامه مخصوص آن صادر شد که بر این اساس ۳ سطح بیمه تعریف شده که تا ۳۵ میلیون تومان جبران خسارت می‌کند.

وی ادامه داد: در صندوق بدنبال آن هستیم که در جاهایی که تاخیر زمانی دارد، پرداخت خسارت ها را کوتاه تر کنیم تا سریع تر پرداخت غرامت ها انجام شود. از طرفی پرداخت غرامت در صندوق هفتگی کردیم به طوریکه بلافاصله پس از انکه غرامت در صندوق جامع بیمه کشاورزی قرار می گیرد، حداکثر ظرف یک هفته وجه آن به حساب کشاورزان پرداخت می شود.

این مقام‌ مسئول درباره اقدامات حمایتی بیمه کشاورزان بیان کرد: امکان پرداخت اقساطی کردن بیمه نامه کشاورزان وجود دارد و همواره بدنبال مدل اعتباری از طریق گرین پی هستیم تا در یک اقدام سه جانبه بین صندوق، گرین پی و کشاورزان در بخش زراعت و باغ بیمه نامه اعتباری تهیه کنیم تا بررسی مدل های برای تضمین پرداخت حق بیمه توسط شرکت تضمین کننده در حال مدل سازی است که در سال زراعی جدید از ظرفیت بیمه نامه های اعتباری استفاده خواهیم کرد.

وی گفت: در سال زراعی جدید ۱۷ محصول کشاورزی اعم از گندم،جو، برنج، ذرت، چغندرقند، دانه روغنی و حبوبات بیمه فراگیر می شود که دولت حق بیمه آنها را پرداخت خواهد کرد.

بیمه ارتقایی در کنار بیمه فراگیر سوپاپ اطمینانی برای کشاورز

عطااللّه هاشمی رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت: از کشاورزان در تمامی زیر بخش های کشاورزی اعم از دام، طیور، زراعت، باغبانی، شیلات و تمامی صنایع در ارتباط با تقویت فرهنگ بیمه محصولات کشاورزی اقدام کنند و خوشبختانه صندوق بیمه با فعالیت مسئولان صندوق بیمه، بانک کشاورزی و وزارت جهاد کشاورزی غرامت کشاورزان ظرف یک هفته پرداخت می شود.

به گفته وی، با حمایت از صندوق بیمه محصولات کشاورزی، مسئولان صندوق از سازمان برنامه و بودجه و مجلس توانستند اعتبارات خوبی برای تقویت صندوق دریافت کنند.

هاشمی ادامه داد: تقویت صندوق بیمه محصولات کشاورزی جدای از اعتبارات دولتی مستلزم اعتماد کشاورزان است که بدلیل کارآمدی صندوق برای تمامی محصولات نه تنها بیمه پایه، بلکه بیمه ارتقا یافته در نظر بگیریم تا با بالاترین نرخ خسارت خود را دریافت کند.

رئیس بنیاد ملی گندمکاران با بیان اینکه تولید محصولات کشاورزی در کشور معرض خطر است، افزود: با توجه به اقلیم ۴ فصل کشور، در بسیاری از استان ها کشت و تولیدات بخش کشاورزی در معرض تهدید و بلایای طبیعی است به طوریکه سیل، آتش سوزی، یخبندان و دیگر بلایای طبیعی منجر به آسیب بخش کشاورزی می شود.

به گفته وی، صندوق بیمه کشاورزی طی یکسال اخیر با رایزنی هایی که انجام دادند، اعتبارات خوبی از دولت دریافت کردند و در مقابل خدمات خوبی ارائه دادند به طوریکه حداکثر ظرف یک‌ هفته خسارت پرداخت می شود.

در بخش گندم بیمه فراگیر پرخطر داریم به طوریکه کل گندم کشت شده در سراسر کشور از سوی دولت بیمه می شود که تنها هزینه کاشت را پوشش می دهد، اما خود محصول که درآمد کشاورز را مشمول می شود، پوششی ندارد لذا از صندوق تقاضا کردیم که بیمه ارتقایی برای محصولات ببینند که خوشبختانه این طرح اجرا شد و از کشاورزان تقاضا داریم که از این طرح استقبال کنند تا در روز مبادا صندوق به کمک آنها آید‌.

با توجه به اهمیت خودکفایی محصولات استراتژیک در کشور، بیمه محصولات کشاورزی در ارتقای امنیت غذایی و به حداقل رساندن خطرات نقش بسزایی دارد چراکه بخش کشاورزی قابل پیش بینی نیست و عدم حمایت های لازم می تواند تولید محصولات را در سال های آتی دچار مخاطره کند که این امر تهدید جدی برای امنیت غذایی کشور محسوب می شود و خوشبختانه دیگر با پرداخت غرامت طی یک هفته دیگر کشاورزان نگران تاخیر در پرداخت غرامت ها نباشند.