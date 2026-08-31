در خراسان جنوبی از ۹۱۸ روستای بالای ۲۰ خانوار ۷۵۶ روستا از راه آسفالت برخوردار هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا رضایی - در خراسان جنوبی راه روستاها به مسیر توسعه گره خورده است؛ از ۱۱ هزار و ۵۰۰ کیلومتر راه روستایی استان تا کنون بیش از ۶ هزار کیلومتر آسفالت شده است.
سهرابی معاون فنی و راه روستایی ادارهکل راهداری و حمل و نقل جادهای خراسان جنوبی گفت: ۱۰۵ کیلومتر را در طول دو سال گذشته به مرحله آسفالت رساندهایم و عملیات زیرسازی ۴۰۰ کیلومتر را هم انجام دادهایم.
او افزود: ۲۰۳ کیلومتر با پیشرفت ۵۵ درصدی در قالب ۱۷ طرح هم در دست اجرا است.
سهرابی بیان کرد: برای هر کیلومتر راه روستایی اعتباری حداقل بالغ بر ۱۰ میلیارد تومان نیاز است.
از ۹۱۸ روستای بالای ۲۰ خانوار استان ۷۵۶ روستا از راه آسفالت برخوردار هستند.
۱۹ کیلومتر راه روستایی همزمان با هفته دولت امسال به بهره برداری رسید.
راههای روستایی خراسان جنوبی گام به گام در مسیر توسعه هستند با هدف دسترسی آسانتر مردم روستاها به امکانات و فرصتهای اقتصادی.
در طرح احداث راههای روستایی ۶۲ روستای بالای ۲۰ خانوار باقی مانده که به گفته مسئولین پیشرفت ۵۰ درصدی داشته و در صورت تامین اعتبار به بهره برداری میرسد.