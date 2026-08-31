سرپرست سازمان تأمین اجتماعی گفت: تأمین اجتماعی پایدار در گرو حمایت از کارفرمایان و تداوم چرخه تولید و اشتغال است.

باشگاه خبرنگاران جوان- غلامحسین محمدی در مراسم رونمایی از طرح ملی «همگام» با بیان اینکه یکی از وظایف قانونی، تأمین اجتماعی همگانی است، اظهار کرد: برخورداری از تأمین اجتماعی پایدار همواره یکی از مطالبات جامعه کارگری و بازنشستگان کشور بوده است.

وی افزود: اینکه چگونه با ذی‌نفعان کلیدی، به‌ویژه جامعه کارفرمایی، همکاری کنیم، در سال‌های اخیر به یک الگوی مولد و ارزش‌افزا نرسیده است. در جامعه کارفرمایی این گلایه وجود دارد که سازمان تأمین اجتماعی به‌صورت یک‌طرفه همکاری می‌کند و اگر این راهبرد ادامه پیدا کند، بخشی از سرمایه اجتماعی سازمان دچار فرسایش خواهد شد.

محمدی با اشاره به تأکیدات وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر ضرورت سه‌جانبه‌گرایی تصریح کرد: بخشی از الزام سه‌جانبه‌گرایی این است که جامعه کارفرمایی را به‌عنوان شریک راهبردی و کسی که در کنار او در حال خلق ارزش هستیم، ببینیم و این نگاه را در عمل نیز اثبات کنیم.

سرپرست سازمان تأمین اجتماعی ادامه داد: اگر می‌خواهیم تأمین اجتماعی پایداری داشته باشیم، کارفرما باید بتواند در حوزه اشتغال و تولید، فعالیت مولد انجام دهد. در شرایط سختی که امروز در جامعه وجود دارد، باید حمایت‌های جدی‌تری از کارفرمایان داشته باشیم.

وی تأکید کرد: اگر کارفرما نتواند فعالیت کند و چرخ کسب‌وکار او نچرخد، چرخ اشتغال کشور نیز نخواهد چرخید و منابع سازمان تأمین اجتماعی به نتیجه نخواهد رسید. در ادامه، تبعات این مسئله بر زندگی بازنشستگان و بخش بهداشت و درمان نیز قابل مشاهده خواهد بود.

محمدی خاطرنشان کرد: بنابراین باید نسبت به جامعه کارفرمایی کشور، رویکردی مبتنی بر هم‌آفرینی و خلق ارزش داشته باشیم.

وی با اشاره به موضوع تأمین منابع سازمان تأمین اجتماعی و پرداخت حق بیمه از سوی کارفرمایان گفت: پرداخت حقوق و حق بیمه‌ای که کارفرمایان بنا بر قانون برای حمایت از زندگی کارگران انجام می‌دهند، اقدامی ارزشمند است و نباید شرایط به گونه‌ای باشد که کارفرما برای فرار بیمه‌ای یا به تعویق انداختن مطالبات، ناچار به استفاده از روش‌های غیرقانونی شود و سازمان نیز به سمت استفاده از ابزارهای قهری برود.

سرپرست سازمان تأمین اجتماعی افزود: باید از ابزارهایی استفاده کنیم که جامعه کارفرمایی بتواند از مسیرهای نوآورانه وظایف خود را نسبت به جامعه کارگری ایفا کند.

محمدی یکی از مصادیق این موضوع را بدهی‌های معوق کارفرمایان عنوان کرد و گفت: یکی از موضوعات مهم امروز، بدهی‌های معوق است که با استفاده از راهکاری که بانک مرکزی با عنوان «اوراق گام» توسعه داده، می‌توان این بدهی‌ها را با هزینه و نقدینگی کمتر و با همکاری کارفرمایان مدیریت کرد.

وی با بیان اینکه اوراق گام چند سالی است در کشور به تصویب رسیده است، اظهار کرد: سازمان تأمین اجتماعی تاکنون کمتر از این ابزار به‌عنوان یک ابزار کلیدی استفاده کرده است.

محمدی تأکید کرد: نمی‌خواهیم سازمان تأمین اجتماعی را به یک نهاد مالی تبدیل کنیم یا به سمت نقشی برویم که بانک‌ها باید در حمایت از کسب‌وکارها ایفا کنند؛ اما باید با یک نگاه مشترک به این نقطه برسیم که چگونه می‌توان از ابزارهای مالی استفاده کرد تا هم سازمان تأمین اجتماعی به منابع پایدار خود دست پیدا کند و هم کارفرمایان با مشکلات عدیده مواجه نشوند.

وی در ادامه با اشاره به ارتباط مستقیم پایداری سازمان تأمین اجتماعی با نظام سلامت کشور گفت: ناپایداری صندوق تأمین اجتماعی باعث ناپایداری نظام سلامت کشور می‌شود. امروز نظام سلامت در شرایط پیچیده موجود، به حمایت‌هایی فراتر از گذشته نیاز دارد، اما متأسفانه به دلیل همین کسری‌ها نمی‌توانیم حق مطلب را ادا کنیم و نظام سلامت نیز با معوقات و مشکلاتی مواجه می‌شود که پاسخگویی به آنها دشوار است.

سرپرست سازمان تأمین اجتماعی خاطرنشان کرد: تلاش می‌کنیم در شرایط فعلی کشور با استفاده از چنین ابزارهایی به یک توافق و راهکار مشترک برسیم. نمی‌توانیم بگوییم چون در کشور بحران یا جنگ وجود دارد، تصمیمات نوآورانه اتخاذ نکنیم.

محمدی در پایان گفت: تلاش می‌کنیم با همکاری جامعه کارگری و کارفرمایی و با استفاده از مسیرهای روشن و ابزارهای نوینی که در حال طراحی و اجرای آنها هستیم، مانع‌زدایی از کسب‌وکارها را دنبال کنیم.