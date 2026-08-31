تردد کشتی‌های حامل کالا در تنگه هرمز همزمان با تشدید حملات و نگرانی‌های امنیتی، در آغاز هفته به حدود پنج کشتی در روز کاهش یافته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - داده‌های کشتیرانی که امروز دوشنبه منتشر شد نشان می‌دهد که تعداد کشتی‌های حامل کالایی که از تنگه هرمز عبور می‌کنند، در آغاز هفته به پنج کشتی در روز کاهش یافته است، زیرا شرکت‌ها در بحبوحه حملات مداوم، محتاطانه عمل می‌کنند.

تعداد واقعی کشتی‌هایی که از این تنگه عبور می‌کنند ممکن است بیشتر باشد، زیرا برخی از کشتی‌ها سیستم شناسایی خودکار خود را برای جلوگیری از حملات خاموش می‌کنند.

داده‌های کپلر نشان داد که ترافیک در طول آخر هفته محدود به کشتی‌های کوچک بود. این کشتی‌ها شامل دو تانکر LPG بودند؛ داده‌ها نشان می‌داد که یکی از آنها از طریق مسیر ایران از تنگه خارج شده و دیگری در تاریکی شب به سمت هند حرکت کرده است.

شایان ذکر است که 

تنگه هرمز یکی از مهم‌ترین گلوگاه‌های انرژی جهان است که خلیج فارس را به دریای عمان و آب‌های آزاد متصل می‌کند. در سال ۲۰۲۵ حدود یک‌چهارم تجارت دریایی نفت جهان از این مسیر عبور کرده و گزینه‌های جایگزین برای انتقال نفت از آن محدود است.

اهمیت این تنگه به نفت محدود نمی‌شود و بخش قابل‌توجهی از تجارت گاز طبیعی مایع نیز از این مسیر انجام می‌شود. بیشتر نفت عبوری از هرمز راهی بازارهای آسیایی، به‌ویژه چین، هند، ژاپن و کره جنوبی می‌شود؛ ازاین‌رو هرگونه اختلال در تردد کشتی‌ها می‌تواند بازار جهانی انرژی و هزینه حمل‌ونقل را تحت تاثیر قرار دهد.

منبع: النشره

برچسب ها: تنگه هرمز ، کشتیرانی
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