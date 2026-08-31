باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا بار دیگر مدعی شد که هرگز نباید به ایران اجازه دستیابی به سلاح هسته‌ای داده شود.

ترامپ در مصاحبه‌ای که روز یکشنبه منتشر شد به فاکس نیوز گفت: «شما نمی‌توانید به آنها اجازه دهید سلاح هسته‌ای داشته باشند و آنها سلاح هسته‌ای نخواهند داشت.»

او برای توجیه ادعاهای تکراری خود گفت که اگر تهران به سلاح هسته‌ای دست یافته بود، از آن استفاده می‌کرد و ادعا کرد که خاورمیانه «اساساً از بین می‌رفت» و اسرائیل نابود می‌شد و احتمالاً ایالات متحده یا اروپا به اهداف بعدی تبدیل می‌شدند.

او افزود: «اگر من رئیس جمهور نبودم، اسرائیل از بین می‌رفت. اسرائیلی وجود نداشت و احتمالاً خاورمیانه‌ای وجود نداشت.»

ترامپ با ادعای اینکه آمریکا خسارات قابل توجهی به ایران وارد می‌کند و از آنچه که او محاصره مؤثر ایران توصیف کرد، تمجید کرد، افزود: «ما کار بزرگی انجام می‌دهیم. محاصره باورنکردنی بوده است. ما آنها را به شدت مورد حمله قرار می‌دهیم. هیچ کس تا به حال چنین ضربه‌ای نخورده است.»

ترامپ همچنین دموکرات‌ها را متهم کرد که می‌خواهند ایالات متحده در جنگ‌های خود علیه ایران و ونزوئلا شکست بخورد و افزود که این اتفاق نخواهد افتاد، زیرا این کشور «کاملاً به راحتی پیروز می‌شود»!

رئیس جمهور آمریکا همچنین اواخر روز یکشنبه ویدئویی تولید شده توسط هوش مصنوعی از تخریب خیالی جزیره خارگ ایران را به اشتراک گذاشت و گفت که این قطب نفتی استراتژیک «در حال نابودی است»!

منبع: آناتولی