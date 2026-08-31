باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریسا بهرامی- طوسی با اشاره به نزدیک شدن به آغاز سال تحصیلی گفت: همزمان با فرارسیدن مهرماه، پویشهای خیرخواهانه برای تأمین اقلام تحصیلی دانشآموزان کمبرخوردار در سطح استان آغاز شده و روند تجهیز این دانشآموزان تسریع یافته است.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) کردستان افزود: در قالب این طرح، ۳۸ هزار بسته لوازمالتحریر پیش از شروع سال تحصیلی میان دانشآموزان جامعه هدف این نهاد در استان توزیع خواهد شد تا آنان بدون دغدغه مالی وارد سال تحصیلی جدید شوند.
وی با بیان اینکه حمایت از قشر دانشآموز از اولویتهای اصلی این نهاد در آستانه سال تحصیلی است، به دامنه پوشش خدمات حمایتی کمیته امداد در استان اشاره کرد و گفت: هماکنون ۱۷۰ هزار خانواده در سراسر کردستان تحت پوشش خدمات حمایتی کمیته امداد امام خمینی (ره) قرار دارند.