باشگاه خبرنگاران جوان - «شینا انصاری» در نخستین روز سفر خود به خراسانشمالی با حضور در همایش یوزپلنگ آسیایی، پاسگاه محیطبانی تالاب آققشلاق بجنورد را افتتاح کرد و به صورت ارتباط رادیویی نیز آغاز به کار پاسگاه محیطبانی پردبلند میاندشت جاجرم را اعلام کرد.
تقویت زیرساختهای حفاظتی و افزایش توان محیطبانان از مهمترین محورهای برنامههای سازمان حفاظت محیط زیست در خراسانشمالی است؛ موضوعی که با توجه به گستردگی مناطق طبیعی و اهمیت زیستگاههای استان، نقش مهمی در صیانت از تنوع زیستی و مقابله با تخلفات زیستمحیطی دارد.
پاسگاه محیطبانی تالاب آققشلاق در محدوده بجنورد با هدف ارتقای نظارت و حفاظت از مجموعه تالابهای منطقه راهاندازی شده است و پاسگاه پردبلند نیز در منطقه میاندشت جاجرم، از زیستگاههای مهم یوزپلنگ آسیایی، فعالیت خود را آغاز میکند.