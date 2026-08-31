باشگاه خبرنگاران جوان- پس از واگذاری مسئولیت پاراشمشیربازی به فدراسیون شمشیربازی، برنامهریزی برای ایجاد ساختاری منسجم و تشکیل تمرینات منظم تیم ملی در سلاحهای مختلف آغاز شد و ظرفیتهای موجود برای توسعه این رشته به کار گرفته شد.
در ادامه این روند، فدراسیون شمشیربازی با آغاز رایزنی و مکاتبه با فدراسیون جهانی ورزشهای توانیابان و فدراسیون جهانی پاراشمشیربازی، مسیر حضور رسمی ایران در رویدادهای بینالمللی را پیگیری کرد که در نهایت این تلاشها به فراهم شدن شرایط حضور تیم ملی ایران در رقابتهای جهانی تایلند انجامید.
با انجام این فرآیند، ایران برای نخستین بار چهار ورزشکار دارای کلاسبندی رسمی بینالمللی خواهد داشت؛ موضوعی که زمینه را برای حضور منظمتر و برنامهریزی دقیقتر ورزشکاران در رقابتهای آینده فراهم میکند.
اهمیت این موضوع با توجه به حضور پاراشمشیربازی ایران در بازیهای پاراآسیایی ناگویا نیز دوچندان است چرا که مشخص شدن کلاس رسمی ورزشکاران، یکی از الزامات حضور آنها در رویدادهای بینالمللی آینده خواهد بود و رقابتهای تایلند فرصت مناسبی برای طی شدن این فرآیند فراهم کرده است.
تیم ملی پاراشمشیربازی ایران در نخستین حضور جهانی خود با چهار ورزشکار در اسلحه سابر شرکت میکند. مهدی عابدی، کیان عبدی چالاکی، محسن براتی و سپیده سهرابی اطهر، ترکیب تیم ایران را در این رقابتها تشکیل میدهند.
هدایت تیم ملی نیز بر عهده تینا عبدی و آرش فتحی است.
رقابتهای جهانی پاراشمشیربازی در پاتایا تایلند از امروز یکشنبه آغاز میشود و تیم ملی ایران برای نخستین بار در سطح جهانی به میدان خواهد رفت.
حضور در این رقابتها را میتوان نخستین گام رسمی و مهم پاراشمشیربازی ایران در عرصه بینالمللی دانست.