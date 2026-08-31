باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - شهرام ملکی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید با تشریح رویکرد کلان این شرکت در توسعه شهرهای جدید گفت: شهرهای جدید صرفاً مجموعه‌ای از واحدهای مسکونی و ساخت‌وساز نیستند، بلکه باید به‌عنوان یک نظام شهری آینده‌نگر، موضوعات اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی را در یک چشم‌انداز مشخص مورد توجه قرار دهند.

وی اظهار کرد: در تعریف شهرهای جدید، اعتقاد ما بر این است که علاوه بر شکل‌گیری مجموعه‌ای از واحدهای مسکونی و ساخت‌وسازها، این شهرها باید به‌عنوان یک نظام شهری آینده‌نگر، مسائل اقتصادی و موضوعات مهم زیست‌محیطی را نیز در یک چشم‌انداز مشخص مدنظر قرار دهند.

وی افزود: استقرار متوازن جمعیت، به‌ویژه در ارتباط با سرریز جمعیتی کلان‌شهرها و مراکز استان‌ها، یکی از اولویت‌های کاری در توسعه شهرهای جدید است.

ملکی با بیان اینکه در حال حاضر عمده نقش و کارکرد شهرهای جدید، تولید مسکن و استقرار جمعیت است، گفت: در کنار این موضوع، تلاش می‌کنیم خدمات روبنایی و زیربنایی مناسبی در این شهرها فراهم شود تا ارتقای شاخص‌های کیفیت زندگی و ایجاد شرایط مناسب برای سکونت در دستور کار قرار گیرد.

معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: این موضوع یکی از سیاست‌های ویژه و ابلاغی فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، در حوزه شهرهای جدید است و خوشبختانه این مسائل به‌صورت هفتگی رصد می‌شود و وزیر راه و شهرسازی این موضوعات را به‌عنوان اولویت مدنظر دارد.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر حدود ۱۹ شهر جدید در سطح کشور تحت مدیریت شرکت عمران شهرهای جدید قرار دارند و علاوه بر موضوع تولید مسکن، نظام شهری آینده‌نگر و موضوعات اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی در این شهرها در دستور کار قرار گرفته است.

کاهش وابستگی شهرهای جدید به شهرهای مادر

ملکی درباره سیاست‌های اقتصادی در شهرهای جدید گفت: یکی از سیاست‌های ما، کاهش وابستگی این شهرها به شهرهای مادر در حوزه اشتغال است؛ به‌گونه‌ای که باید یک پایه اقتصادی مستقل در این شهرها شکل بگیرد.

وی افزود: ایجاد مراکز اشتغال و هدایت صنایع سازگار به سمت شهرهای جدید از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و برای تحقق این هدف، مجموعه‌ای از دارایی‌های مولد شامل اراضی و املاک در اختیار داریم که تلاش کرده‌ایم با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، کارآفرینان و افراد صاحب فن، زمینه واگذاری زمین و ایجاد فرصت‌های شغلی را فراهم کنیم.

مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید ادامه داد: علاوه بر واگذاری زمین، تلاش می‌کنیم اماکن و ظرفیت‌های موجود در شهرهای جدید را نیز در اختیار فعالان اقتصادی قرار دهیم تا زمینه اشتغال و فعالیت اقتصادی در این شهرها فراهم شود.

وی تأکید کرد: ایجاد اشتغال به‌ویژه برای زنان سرپرست خانوار نیز از جمله موضوعاتی است که در این زمینه مورد توجه قرار گرفته است.

پردیس؛ یکی از نمونه‌های توسعه اقتصاد دانش‌بنیان

ملکی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در شهرهای جدید طی سال‌های گذشته اظهار کرد: اتفاقات بسیار خوبی در این شهرها رخ داده است؛ از جمله اینکه یکی از بزرگ‌ترین پارک‌های علم و فناوری غرب آسیا در شهر پردیس ایجاد شده است.

وی افزود: این پارک فناوری در حوزه‌های مختلف از جمله استارتاپ‌ها، نرم‌افزارهای رایانه‌ای، دارو، الکترونیک، تجاری‌سازی کسب‌وکار و مراکز مرتبط فعالیت دارد و توسعه این حوزه‌ها می‌تواند به ایجاد فرصت‌های شغلی و تقویت پایه اقتصادی شهر کمک کند.

توجه به مسائل اجتماعی و زیست‌محیطی در شهرهای جدید

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به ابعاد اجتماعی توسعه شهرهای جدید گفت: موضوعات اجتماعی نیز در سیاست‌های توسعه‌ای مورد توجه قرار دارد که از جمله آنها می‌توان به دسترسی برابر شهروندان به خدمات و ایجاد حس تعلق میان ساکنان این شهرها اشاره کرد.

ملکی درباره ملاحظات زیست‌محیطی نیز گفت: شهر جدید باید با توجه به محدودیت منابع، ظرفیت‌های زیست‌محیطی خود را تقویت کند و موضوعاتی همچون تغییرات اقلیمی، الگوی آلودگی و مخاطرات طبیعی را در برنامه‌ریزی‌های خود مورد توجه قرار دهد

وی افزود: شهرهای جدید باید بتوانند با مسائل و شرایط زیست‌محیطی کشور سازگار باشند و سیاست‌های این حوزه نیز همسو با اسناد و سیاست‌های کلان کشور دنبال شود.

ملکی ادامه داد: در حوزه مسائل زیست‌محیطی، کاهش مصرف انرژی و آب نیز باید همزمان با سیاست‌هایی که دولت در سطح کشور دنبال می‌کند، مورد توجه قرار گیرد.

توسعه حمل‌ونقل عمومی؛ اولویت اصلی شهرهای جدید

مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید توسعه حمل‌ونقل عمومی را یکی از اولویت‌های اصلی این شهرها دانست و گفت: توسعه حمل‌ونقل عمومی در شهرهای جدید یکی از اولویت‌های اصلی است و وزیر راه و شهرسازی نیز این موضوع را با دقت رصد می‌کند.

وی افزود: اختصاص اعتبارات مورد نیاز به این بخش نیز در تعامل با مجموعه دولت، به‌ویژه سازمان برنامه و بودجه، در حال پیگیری است.

ملکی با تأکید بر اهمیت حمل‌ونقل ریلی در شهرهای جدید اظهار کرد: ریل‌پایه بودن شهرهای جدید از جمله موضوعاتی است که مدنظر قرار دارد و در این زمینه، اتصال شهرهای جدید به شبکه ریلی و حمل‌ونقل عمومی اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی گفت: در حال حاضر مترو و ارتباط ریلی شهرهای پرند و هشتگرد با تهران در دستور کار قرار دارد و تردد عمومی مردم از طریق این ظرفیت‌ها انجام می‌شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: توسعه شهرهای جدید باید به‌گونه‌ای دنبال شود که علاوه بر تأمین مسکن و استقرار جمعیت، زمینه شکل‌گیری یک ساختار شهری پایدار، دارای پایه اقتصادی مستقل، دسترسی مناسب به خدمات، حمل‌ونقل عمومی کارآمد و سازگاری با شرایط زیست‌محیطی فراهم شود.