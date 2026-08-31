فرمانده هنگ مرزی و مرزبانی درجه یک تایباد گفت: کشف انواع مواد مخدر طی پنج ماهه امسال نسبت به مدت زمان مشابه پارسال در مرزرسمی دوغارون ۵۰ درصد افزایش یافته است.

سرهنگ محمد محمودی روز دوشنبه در دیدار با فرماندار تایباد افزود: افزون بر یک تن مواد مخدر صنعتی و سنتی در این مدت توسط نیروهای مرزبانی مستقر در نوار مرزی ایران و افغانستان و محدوده گمرک دوغارون کشف شده است.

وی اظهار کرد: بخشی از این مواد مخدر قبل از ورود به کشور حین پایش مرزها از سوی مرزبانان کشف و قسمتی دیگر با کنترل مسافران و خودروها به دست آمده است.

او ادامه داد: ۹۵ درصد مواد مخدر کشف شده، صنعتی است که قاچاقچیان افغانستانی و ایرانی با شگردهای مختلفی این میزان مواد افیونی را حمل کرده اند.

فرمانده هنگ مرزی و مرزبانی درجه یک تایباد تصریح کرد: تعدادی متهم افغانستانی و ایرانی در این ارتباط دستگیر که با تشکیل پرونده راهی مراجع قضایی شده اند و شماری خودوری سبک و سنگین نیز متوقف شده است.

فرماندار تایباد در ادامه گفت: امروز به برکت وجود نیروهای مسلح به ویژه مرزبانان امنیتی پایدار در مرزهای مشترک ایران و افغانستان برقرار است.

حسین جمشیدی افزود: مرز رسمی دوغارون نخستین و مهمترین معبر ورود اتباع افغانستانی به جمهوری اسلامی ایران به شمار می رود، بدون شک مجهز شدن مرزبانان به تجهیزات و امکانات الکترونیکی نقش زیادی در رصد و کنترل بخش مسافری و خودرویی این منطقه دارد.

او اظهار کرد: جلوگیری از ورود مواد مخدر و اتباع غیرمجاز به خاک جمهوری اسلامی همکاری و تعامل سرپرستی امارت اسلامی افغانستان را می طلبد که عامل مهمی در تامین امنیت مرزهای این ۲ کشور همسایه خواهد بود.