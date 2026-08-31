تیم ملی کشتی ساحلی نوجوانان ایران با نمایش درخشان در مسابقات جهانی باکو، عنوان قهرمانی جهان را با کسب ۸۵ امتیاز تصاحب کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی کشتی ساحلی نوجوانان ایران در جریان مسابقات جهانی که در روز‌های ۴ و ۵ شهریورماه در شهر باکو کشور آذربایجان برگزار شد، با نمایش درخشان خود توانست عنوان قهرمانی را کسب کند.

در این رقابت‌ها که با حضور ۲۰ تیم از کشور‌های مختلف برگزار گردید، ملی‌پوشان ایران با کسب مجموع ۶ مدال (۲ طلا، ۲ نقره و ۲ برنز) و ثبت ۸۵ امتیاز، بر سکوی نخست ایستادند.

جزئیات مدال‌آوران تیم ملی ایران در این رقابت‌ها به شرح زیر است:

مدال‌های طلا:

کیارش ترابی (وزن ۷۰ کیلوگرم)

امیرصالح جاویدانی (وزن ۹۰ کیلوگرم)

مدال‌های نقره:

هومن کلهری (وزن ۷۰ کیلوگرم)

رضا جلیلیان (وزن ۸۰ کیلوگرم)

مدال‌های برنز:

امیرعلی دومیرکلایی (وزن ۶۰ کیلوگرم)

امیرعلی امینی (وزن ۹۰ کیلوگرم)