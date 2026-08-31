تیم ملی کشتی ساحلی نوجوانان ایران با نمایش درخشان در مسابقات جهانی باکو، عنوان قهرمانی جهان را با کسب ۸۵ امتیاز تصاحب کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی کشتی ساحلی نوجوانان ایران در جریان مسابقات جهانی که در روز‌های ۴ و ۵ شهریورماه در شهر باکو کشور آذربایجان برگزار شد، با نمایش درخشان خود توانست عنوان قهرمانی را کسب کند.

در این رقابت‌ها که با حضور ۲۰ تیم از کشور‌های مختلف برگزار گردید، ملی‌پوشان ایران با کسب مجموع ۶ مدال (۲ طلا، ۲ نقره و ۲ برنز) و ثبت ۸۵ امتیاز، بر سکوی نخست ایستادند.

جزئیات مدال‌آوران تیم ملی ایران در این رقابت‌ها به شرح زیر است:

مدال‌های طلا:
کیارش ترابی (وزن ۷۰ کیلوگرم)
امیرصالح جاویدانی (وزن ۹۰ کیلوگرم)

مدال‌های نقره:
هومن کلهری (وزن ۷۰ کیلوگرم)
رضا جلیلیان (وزن ۸۰ کیلوگرم)

مدال‌های برنز:
امیرعلی دومیرکلایی (وزن ۶۰ کیلوگرم)
امیرعلی امینی (وزن ۹۰ کیلوگرم)

برچسب ها: کشتی ، تیم ملی کشتی نوجوانان
خبرهای مرتبط
توفان طلایی نوجوانان کشتی فرنگی ایران در آسیا
تعیین تکلیف چهار وزن تیم ملی نوجوانان کشتی آزاد
تکمیل لیست تیم ملی کشتی نوجوانان برای ویتنام
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
برگزاری دربی در اصفهان بی‌معنی است/ بازی‌های پرفشار لیگ توجیه ندارد
۳ ستاره پرسپولیس راهی تیم ملی امید شدند
دلیل سفر مدیرعامل پرسپولیس به ترکیه مشخص شد
علت لغو اردوی تیم ملی امید مشخص شد
تلاش تیم پزشکی پرسپولیس برای رساندن جلالی به دربی
پاداش ویژه بردن دربی در انتظار سرخپوشان
کالیاری ۰ - ۱ اینتر/ پیروزی با گل چالهان‌اوغلو
نخستین حضور پاراشمشیربازی ایران در رقابت‌های جهانی
تأیید پارگی رباط صلیبی ترابی بعد از MRI اول
پادشاهی نوجوانان کشتی ساحلی ایران در باکو
آخرین اخبار
پادشاهی نوجوانان کشتی ساحلی ایران در باکو
تأیید پارگی رباط صلیبی ترابی بعد از MRI اول
نخستین حضور پاراشمشیربازی ایران در رقابت‌های جهانی
کالیاری ۰ - ۱ اینتر/ پیروزی با گل چالهان‌اوغلو
۳ ستاره پرسپولیس راهی تیم ملی امید شدند
علت لغو اردوی تیم ملی امید مشخص شد
دلیل سفر مدیرعامل پرسپولیس به ترکیه مشخص شد
پاداش ویژه بردن دربی در انتظار سرخپوشان
تلاش تیم پزشکی پرسپولیس برای رساندن جلالی به دربی
برگزاری دربی در اصفهان بی‌معنی است/ بازی‌های پرفشار لیگ توجیه ندارد
منچستریونایتد ۵ - ۲ ایپسویچ تاون/ پیروزی قاطع شیاطین سرخ با هنرنمایی برونو فرناندز + فیلم
رئال مادرید ۴ - ۰ مالاگا/ رئال مادرید همچنان طوفانی +فیلم
چلسی ۴ - ۳ برایتون/ دومین پیروزی آبی پوشان لندنی با هدایت آلونسو + فیلم
تاریخ‌سازی دختران والیبال؛ ایران در جمع ۴ تیم برتر آسیا
پرسپولیس صاحب ترسناک‌ترین خط حمله لیگ شد
استقلال راهی کمیته انضباطی شد
آتش‌بازی مسی و برد ۷ بر یک میامی برابر مونترئال
پایان کار تکواندوی زنان ایران در چین با یک نقره و برنز
بیفوما از بازیکن مازاد به ستاره پرسپولیس تبدیل شد
مقصد جدید محبی مشخص شد
حیدری: برای حفظ جان مردم از هیچ تلاشی دریغ نمی‌کنیم
امسال سرخابی‌ها فوتبال قشنگی بازی می‌کنند/ دربی همیشه حساس است