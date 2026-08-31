مأموران یگان حفاظت محیط زیست و نیروی انتظامی آستارا ۱۲ قبضه اسلحه شکاری را از شکارچیان متخلف در این شهرستان کشف و ضبط کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا سلامی ریک، رئیس اداره حفاظت محیط زیست آستارا گفت: به منظور حفاظت از پرندگان مهاجر و پیشگیری از شکار و صید غیرمجاز، گشت مشترک یگان حفاظت محیط زیست و نیروی انتظامی این شهرستان مرزی در تالاب‌ها و پناهگاه حیات وحش لوندویل به صورت مستمر و روزانه در حال اجرا است.

به گفته او، در این راستا و با تلاش مأموران یگان حفاظت محیط زیست و نیروی انتظامی آستارا ۱۲ قبضه سلاح شکاری با تعدادی فشنگ از شکارچیان متخلف این شهرستان کشف و ضبط شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان آستارا با اشاره به اینکه فصل شکار مجاز پرندگان هنوز آغاز نشده است، افزود: تا زمان صدور پروانه شکار، هرگونه شکار و تهدید امنیت پرندگان در منطقه ممنوع است و با متخلفین برخورد خواهد شد.

سلامی ریک با قدردانی از دوستداران محیط زیست، مشارکت جوامع محلی را مهمترین عامل موفقیت در جلوگیری از شکار غیرمجاز دانست و تصریح کرد: زمانی که مردم، محیط زیست و حیات وحش را سرمایه خود بدانند، به قوی‌ترین مدافعان طبیعت تبدیل می‌شوند؛ راهکاری که فراتر از قوانین و فناوری، یکی از پایدارترین شیوه‌های حفاظت از طبیعت به شمار می‌رود.

منبع: اداره کل روابط عمومی و امور رسانه محیط زیست گیلان

برچسب ها: محیط زیست گیلان ، منطقه شکار ممنوع
خبرهای مرتبط
تالاب استیل آستارا، تالاب درختان توسکای شناور
از حیات وحش گیلان چه می‌دانید؟
برخورد جدی با فروشندگان پرندگان مهاجر در گیلان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
آماده باش هلال احمر گیلان در پی هشدار هواشناسی
مصدومیت ۲ نفر بر اثر واژگونی خودرو در محور سیاهکل به دیلمان
کشف اسلحه از شکارچیان آستارایی در منطقه شکار ممنوع
آخرین اخبار
کشف اسلحه از شکارچیان آستارایی در منطقه شکار ممنوع
مصدومیت ۲ نفر بر اثر واژگونی خودرو در محور سیاهکل به دیلمان
آماده باش هلال احمر گیلان در پی هشدار هواشناسی
هشدار نارنجی هواشناسی گیلان برای باد و باران شدید تا خیلی شدید
افتتاح طرح‌های گردشگری و کشاورزی گیلان در آخرین روز هفته دولت
ممنوعیت شنا در سواحل گیلان از امروز تا چهارشنبه
نجات ۵۷ گردشگر از غرق‌شدگی در منطقه آزاد انزلی