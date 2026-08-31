مأموران یگان حفاظت محیط زیست و نیروی انتظامی آستارا ۱۲ قبضه اسلحه شکاری را از شکارچیان متخلف در این شهرستان کشف و ضبط کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا سلامی ریک، رئیس اداره حفاظت محیط زیست آستارا گفت: به منظور حفاظت از پرندگان مهاجر و پیشگیری از شکار و صید غیرمجاز، گشت مشترک یگان حفاظت محیط زیست و نیروی انتظامی این شهرستان مرزی در تالاب‌ها و پناهگاه حیات وحش لوندویل به صورت مستمر و روزانه در حال اجرا است.

به گفته او، در این راستا و با تلاش مأموران یگان حفاظت محیط زیست و نیروی انتظامی آستارا ۱۲ قبضه سلاح شکاری با تعدادی فشنگ از شکارچیان متخلف این شهرستان کشف و ضبط شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان آستارا با اشاره به اینکه فصل شکار مجاز پرندگان هنوز آغاز نشده است، افزود: تا زمان صدور پروانه شکار، هرگونه شکار و تهدید امنیت پرندگان در منطقه ممنوع است و با متخلفین برخورد خواهد شد.

سلامی ریک با قدردانی از دوستداران محیط زیست، مشارکت جوامع محلی را مهمترین عامل موفقیت در جلوگیری از شکار غیرمجاز دانست و تصریح کرد: زمانی که مردم، محیط زیست و حیات وحش را سرمایه خود بدانند، به قوی‌ترین مدافعان طبیعت تبدیل می‌شوند؛ راهکاری که فراتر از قوانین و فناوری، یکی از پایدارترین شیوه‌های حفاظت از طبیعت به شمار می‌رود.

منبع: اداره کل روابط عمومی و امور رسانه محیط زیست گیلان