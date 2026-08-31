باشگاه خبرنگاران جوان - نوده فراهانی رئیس اتاق بازرگانی در مراسم رونمایی از طرح ملی «همگام» اظهار کرد: درخواست ما این است که سه اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون در مجموعه‌های مرتبط با اجرای این طرح حضور داشته باشند تا مشخص شود این اقدامات در نهایت توسط چه بخش‌هایی و با چه سازوکاری اجرا خواهد شد.

وی افزود: اگر قرار است این طرح به صورت ملی اجرا شود، باید ظرفیت بخش خصوصی و تشکل‌های اقتصادی نیز در آن دیده شود. به عنوان نمونه، اتاق اصناف ایران دارای حدود ۴۰۰ اتاق اصناف و صد‌ها هزار واحد صنفی در سراسر کشور است که بخش قابل توجهی از آنها در حوزه کسب‌وکار فعالیت دارند.

رئیس اتاق اصناف تهران با اشاره به مشکلات واحد‌های صنفی و مطالبات آنها از دستگاه‌های دولتی گفت: بسیاری از واحد‌های صنفی امروز از دستگاه‌های دولتی طلبکار هستند و به دلیل مشکلات موجود در وصول مطالبات، با مشکلات جدی مواجه شده‌اند.

نوده فراهانی با استقبال از استفاده از ابزار‌های مالی جدید از جمله «اوراق گام» تصریح کرد: این طرح می‌تواند بسیار مفید باشد، اما اجرای آن باید به صورت مرحله‌ای و با برنامه‌ریزی دقیق انجام شود. اگر قرار است از امروز اجرای طرح آغاز شود، باید سازوکار آن برای همه دست‌اندرکاران به‌صورت شفاف توضیح داده شود.

وی ادامه داد: بهتر است پیش از اجرای کامل طرح، فرصت کوتاهی برای آموزش و آشنایی زیرمجموعه‌ها با فرآیند اجرایی آن در نظر گرفته شود تا طرح به شکل صحیح اجرا شود و مشکلاتی در حوزه‌هایی مانند مالیات و ارزش افزوده ایجاد نکند.

رئیس اتاق اصناف تهران با اشاره به تجربه استفاده از اوراق در برخی مجموعه‌ها گفت: در یک مورد، اوراقی به ما ارائه شد که برای نقد کردن آن مجبور بودیم با حدود ۳۰ درصد کمتر از ارزش واقعی اقدام کنیم؛ در حالی که سود کالا حدود ۱۲ تا ۱۳ درصد بود و طبیعی است که چنین شرایطی برای فعال اقتصادی مقرون‌به‌صرفه نباشد.

نوده فراهانی تأکید کرد: موضوعاتی که درباره استفاده از ابزار‌های مالی مطرح شد، بسیار خوب است، اما به شرط آنکه بروکراسی اداری مانع اجرای آن نشود و این ابزار‌ها به‌راحتی در اختیار فعالان اقتصادی قرار گیرد. اگر یک فرد برای دریافت یا نقد کردن اوراق مجبور باشد چندین بار به بانک مراجعه کند و زمان زیادی صرف کند، عملاً از استفاده از آن صرف‌نظر خواهد کرد.

وی همچنین با اشاره به برخی مشکلات موجود در قانون کار گفت: اصلاح برخی مواد قانون کار می‌تواند زمینه اشتغال‌زایی بیشتری را در حوزه کارفرمایی و اصناف فراهم کند و انتظار داریم این موضوع مورد توجه قرار گیرد.

رئیس اتاق اصناف تهران خاطرنشان کرد: کارفرما به‌طور طبیعی تمایل دارد نیروی انسانی توانمند خود را حفظ کند، اما گاهی مشکلات و موانع موجود باعث می‌شود کسب‌وکار‌ها و کارفرمایان با چالش مواجه شوند.

نوده فراهانی در پایان با تأکید مجدد بر ضرورت آماده‌سازی بستر اجرای طرح «همگام» گفت: طرح بسیار خوبی است، اما بهتر است برای اجرای آن عجله نشود و پیش از آغاز رسمی، همه دست‌اندرکاران و زیرمجموعه‌ها در جریان جزئیات قرار گیرند. اگر قرار است تصمیمی گرفته شود، باید سازوکار اجرای آن نیز برای کسانی که قرار است آن را اجرا کنند، مشخص باشد.