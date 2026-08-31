کارشناس بازار سرمایه در خصوص روند حرکتی بازار سهام نکاتی را مطرح کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - مصطفی صفاری کارشناس بازار سرمایه در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،اظهار کرد: واقعیت این است که ارزش دلاری بازار سرمایه کاهش پیدا کرده و ارزش دلاری آن از حدود ۴۳۰ میلیارد دلار در مرداد ۱۳۹۹ به حدود ۲۳۰ میلیارد دلار در زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم و سپس به حدود ۱۵۰ میلیارد دلار در زمان آغاز به کار دولت چهاردهم رسید و در حال حاضر ارزش بازار در محدوده ۹۰ میلیارد دلار قرار دارد این کاهش نشان میدهد بازار سرمایه فاصله زیادی با ارزشهای قبلی خود دارد و همچنان ظرفیت رشد در بازار وجود دارد. البته باید توجه داشت که در تحلیل شاخص بورس، موضوع تورم و کاهش ارزش پول نیز باید در نظر گرفته شود. برای نمونه، شاخص کل در حال حاضر به محدوده ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد رسیده است، با لحاظ اثر تورم، ارزش واقعی این شاخص بسیار پایینتر از رقم اسمی آن است و بنابراین بازار همچنان میتواند مسیر رشد خود را ادامه دهد.
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به شرایط اقتصادی و سیاسی کشور طی ماههای گذشته، گفت: با وجود شرایط جنگی و اتفاقاتی که باعث شد ارزش دلاری بازار به میزان قابل توجهی کاهش پیدا کند، به نظر میرسد رویکرد نسبت به بازار سرمایه تغییر کرده و ورود نقدینگی جدید به بازار در حال افزایش است. چهارشنبه نیز بخش قابل توجهی از نمادهای بازار در محدوده مثبت معامله شدند.
او درباره توصیه خود به سهامداران گفت: افرادی که دانش و تجربه کافی برای سرمایهگذاری مستقیم در بورس ندارند، بهتر است از طریق صندوقهای سرمایهگذاری و سبدگردانها وارد بازار شوند. بهخصوص برای سرمایهگذاران تازهوارد، صندوقهای «صندوق در صندوق» میتوانند گزینه مناسبی باشند؛ چرا که امکان سرمایهگذاری همزمان در بخشهایی مانند درآمد ثابت، طلا، نقره و سهام را فراهم میکنند و ریسک سرمایهگذاری را کاهش میدهند.
صفاری تصریح کرد: سرمایهگذاران با مبالغ کمتر میتوانند از ظرفیت صندوقهای سرمایهگذاری استفاده کنند و افرادی که سرمایه بالاتری، برای مثال بیش از ۱۰۰ میلیون تومان دارند، میتوانند با مراجعه به شرکتهای سبدگردان و پس از ارزیابی میزان ریسکپذیری خود، نسبت به سرمایهگذاری اقدام کنند.
این کارشناس بازار سرمایه همچنین درباره چشمانداز شاخص کل بورس اظهار کرد: به نظر میرسد شاخص کل در ماههای آینده همچنان ظرفیت افزایش داشته باشد و بخش اصلی رشد بازار نیز میتواند در نیمه دوم سال اتفاق بیفتد.
او با اشاره به روند معمول بازار سرمایه در نیمه دوم سال، گفت: معمولا پس از شهریورماه، اطلاعات مربوط به عملکرد شرکتها، میزان فروش، سود و زیان آنها مشخصتر میشود و سرمایهگذاران میتوانند با شناخت بیشتری نسبت به وضعیت شرکتها تصمیمگیری کنند. به همین دلیل، معمولا نیمه دوم سال میتواند دوره مثبتتری برای بازار سرمایه باشد.
او در پایان با اشاره به سیاستهای اقتصادی دولت گفت: سیاستهای کلان دولت نیز در روند بازار سرمایه مؤثر است. اینکه در شرایط تورمی، نرخ بهره افزایش پیدا نمیکند، میتواند نشاندهنده تلاش برای هدایت سرمایهها به سمت بازار سرمایه باشد. از سوی دیگر، پایین بودن نسبت قیمت به درآمد (P/E) بسیاری از شرکتها نیز میتواند نشاندهنده جذابیت نسبی بازار سهام باشد در مجموع، بازار سرمایه همچنان از ظرفیت رشد برخوردار است و به اعتقاد من، بخش مهمی از این رشد میتواند در نیمه دوم سال رقم بخورد.
*گفتنی است، مطلب بالا یک مصاحبه بوده و سیگنالی برای خرید و فروش سهام محسوب نمیشود.*