باشگاه خبرنگاران جوان -محمدحسن کلهری،مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان قم در گفتگو با خبرنگاران درباره آخرین روند طرح بهسازی ۱۵۰ کیلومتر از راه‌های روستایی استان گفت:با اعتباری بالغ بر ۵ هزار میلیاردریال ۸۰ کیلومتر از این طرح تکمیل و درهفته دولت افتتاح شد و ۷۰ کیلومتر باقی مانده نیز تا پایان سالجاری به بهره برداری خواهد رسید.

وی افزود: بی تردید محور‌های روستایی در استانی با جغرافیای مذهبی، سیاسی، اقتصادی و ... استان قم نقشی بنیادین در حفظ تعادل اجتمایی و ارتقا زیرساخت‌های اقتصادی دارد.

وی اضافه کرد: سیاست‌های کلان کشوری بویژه در حوزه راه‌های برونشهری بر صیانت و ارتقا سطح سرویس و ایمنی تردد در راه‌های روستایی تاکید داشته و همه ساله سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و به تبع آن ادارات کل استانی نسبت به اجرای طرح‌های مرتبط اقدام می‌نمایند.

کلهری در خصوص طرح بهسازی راه‌های روستایی استان قم که از ماه‌های نخست امسال عملیاتی شده اظهار داشت: این طرح شامل عملیات لکه گیری هندسی، درزگیری با قیر پلیمری و اجرای روکش حفاظتی و روکش آسفالت و حذف نقاط مستعد حادثه در سطح راه‌های روستایی استان با اولویت بندی‌های لحاظ شده، می‌باشد.

وی اضافه کرد: در این طرح، بالغ بر ۱۵۰ کیلومتر از محور‌های روستایی استان تا پایان سال ۱۴۰۵ بهسازی می‌شوند که بحمدا... ۸۰ کیلومتر از محور‌ها در این طرح، شامل محور‌های قمرود، کوه سفید، صفرآباد، رحمت آباد، حاج خلیل، جنت آباد، تاج خاتون، ونارچ، کرمجگان، قبادبزن و نورآباد تا کنون بهسازی و درهفته دولت مورد بهره برداری قرار گرفته‌اند.

مدیر کل راهداری و حمل ونقل جاده‌ای استان قم افزود: همچنین ۸ نقطه مستعد حادثه شامل تقاطع حاج خلیل با جاده قدیم قم- تهران، تقاطع رحمت آباد با جاده قدیم قم- تهران، تقاطع خرم اباد با محور سلفچگان، تقاطع تاج خاتون با جاده قدیم ساوه- سلفچگان، تقاطع شهرک لبن با جاده جنت آباد، تقاطع سلطان باجی و شش امامزاده با محور قمرود نیز اصلاح و بهسازی شده‌اند.

محمد حسن کلهری در ادامه به طرح بهسازی محور‌های لنگرود- کهک، چاهک- مهرزمین، اسفید- کهندان، انجیرلی و ... اشاره و تصریح کرد: با توجه به برنامه ریزی صورت گرفته، امیدواریم طرح بهسازی این محور‌ها نیز اجرا و تاپایان سال ۱۴۰۵ تکمیل وبه بهره برداری خواهند رسید.

وی میزان اعتبار اجرایی این پروژه را بیش از پنج هزار میلیارد ریال عنوان و تصریح کرد: هزینه اجرایی این پروژه از محل اعتبارات ملی- استانی تامین شده است.

کلهری ضمن اشاره به ترافیک ترکیبی راه‌های روستایی تاکید کرد: به دلیل عبور وسائط نقلیه کشاورزی و دامداری (کمباین، تراکتور و ...) در سطح محور‌های روستایی از رانندگان و اپراتور‌های این نوع ماشین آلات درخواست می‌شود نسبت به رعایت جامع مقررات موضوعه توجه داشته و حین عبور از محل اجرای طرح‌های عمران جاده‌ای، همکاری و تعامل لازم با مجریان پروژه‌ها را لحاظ فرمایند.

وی توضیح داد: توجه به مقررات ترافیک جاده‌ای بویژه در راه‌های روستایی ضمن کاهش حوادث احتمالی، موجب تسریع در روند پیشرفت طرح‌های عمران جاده‌ای می شود.

مدیر کل راهداری و حمل ونقل جاده‌ای استان قم در خاتمه با یادآوری این مهم که استان قم در زمینه اجرای طرح آسفالت مسیر دسترسی روستا‌های دارای ۲۰ خانوار جمعیت، در زمره استان‌های پیشرو می‌باشد عنوان کرد: با توجه به اجرای کامل این طرح درسطح راه‌های روستایی استان، اجرای پروژه‌های بهسازی و ارتقا زیر ساخت‌های جاده‌ای در طول راه‌های روستایی در دستور کار قرار دارند.