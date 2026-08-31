باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - پرونده پروژه‌های بزرگ آب و فاضلاب لرستان وارد مرحله‌ای شده که قرار است بخشی از چالش‌های دیرینه استان در حوزه تأمین آب و مدیریت فاضلاب را تعیین تکلیف کند؛ پروژه‌هایی که از یک سو با میلیاردها تومان اعتبار در حال اجرا هستند و از سوی دیگر، چشم بسیاری از شهروندان به زمان بهره‌برداری آنها دوخته شده است.

در تازه‌ترین اظهارات، نوریزدان، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب لرستان، از نزدیک شدن تصفیه‌خانه چمن‌سلطان به مرحله بهره‌برداری خبر داده و اعلام کرده است که این پروژه در آخرین مراحل آماده‌سازی قرار دارد و به‌زودی وارد مدار خواهد شد.

تصفیه خانه چمن‌سلطان در یک قدمی بهره‌برداری

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب لرستان با اشاره به آخرین وضعیت این پروژه اظهار کرد: تصفیه‌خانه چمن‌سلطان در مراحل پایانی آماده‌سازی قرار دارد و به‌زودی وارد مدار بهره‌برداری می‌شود.

به گفته نوریزدان، بهره‌برداری از این تصفیه‌خانه می‌تواند بخشی از نیازهای آبی منطقه را پوشش داده و به تقویت زیرساخت‌های تأمین آب کمک کند؛ موضوعی که با توجه به اهمیت تأمین آب پایدار، از جمله پروژه‌های مورد توجه در برنامه‌های آب و فاضلاب استان محسوب می‌شود.

نوریزدان در ادامه با اشاره به یکی دیگر از پروژه‌های مهم آبی استان گفت: سامانه انتقال سد مخمل‌کوه با همکاری آب و نیرو در حال اجراست.

این پروژه از جمله طرح‌هایی است که می‌تواند در آینده نقش مهمی در تقویت زیرساخت‌های انتقال و تأمین آب استان داشته باشد و بخشی از نیازهای آبی مناطق هدف را پاسخ دهد

با اجرای چنین طرح‌هایی، مدیریت آب لرستان در تلاش است علاوه بر رفع نیازهای کوتاه‌مدت، زیرساخت‌های تأمین آب را برای سال‌های آینده نیز تقویت کند.

تصفیه خانه خرم آباد و تأمین ۴ هزار میلیارد تومان برای تکمیل طرح

اما شاید مهم‌ترین بخش اظهارات مدیرعامل آبفای لرستان به تصفیه‌خانه خرم‌آباد مربوط باشد؛ پروژه‌ای که با اعتباری حدود ۴ هزار میلیارد تومان قرار است یکی از طرح‌های کلیدی برای تأمین آب پایدار مرکز استان باشد.

نوریزدان اعلام کرد این پروژه پس از برگزاری مناقصه به قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا(ص) واگذار شده و براساس برنامه زمان‌بندی، قرار است طی ۳۶ ماه آینده به بهره‌برداری برسد.

این پروژه از آن جهت اهمیت ویژه دارد که تأمین آب پایدار خرم‌آباد، یکی از مسائل اساسی زیرساختی مرکز استان محسوب می‌شود و تکمیل تصفیه‌خانه می‌تواند بخش مهمی از دغدغه‌های موجود در این حوزه را کاهش دهد.

۳۶ ماه تا پایان انتظار برای آب پایدار خرم‌آباد

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب لرستان با تأکید بر نقش این پروژه در آینده آبی خرم‌آباد گفت: بهره‌برداری از تصفیه‌خانه خرم‌آباد یک گام مهم برای تأمین آب پایدار این شهر خواهد بود.

اکنون با واگذاری پروژه و تعیین بازه زمانی ۳۶ ماهه برای بهره‌برداری، اجرای این طرح وارد مرحله‌ای حساس شده است؛ مرحله‌ای که موفقیت آن به پیشرفت عملیات اجرایی، تأمین به‌موقع منابع مالی و رعایت برنامه زمان‌بندی وابسته خواهد بود.

۵ تصفیه‌خانه فاضلاب شهرستان های لرستان در انتظار بهره‌برداری در سال ۱۴۰۷

در بخش دیگری از این برنامه، پنج تصفیه‌خانه فاضلاب در شهرهای دورود، ازنا، کوهدشت، نورآباد و الشتر به‌عنوان طرح‌های پیشران استان در حال اجرا هستند.

نوریزدان با اشاره به آخرین وضعیت این پروژه‌ها اظهار کرد: عملیات ساختمانی این پنج تصفیه‌خانه به پایان رسیده و تاکنون حدود ۳ هزار میلیارد تومان اعتبار به پیمانکاران این طرح‌ها پرداخت شده است.

براساس برنامه اعلام‌شده، قرار است این پنج تصفیه‌خانه در سال ۱۴۰۷ وارد مدار بهره‌برداری شوند.

فاضلاب؛ تهدیدی که باید به فرصت تبدیل شود

تکمیل تصفیه‌خانه‌های فاضلاب تنها یک پروژه عمرانی نیست؛ بلکه مستقیماً با سلامت عمومی، محیط زیست، منابع آب و کیفیت زندگی شهروندان ارتباط دارد.

بهره‌برداری از تصفیه‌خانه‌های دورود، ازنا، کوهدشت، نورآباد و الشتر می‌تواند گام مهمی برای ساماندهی وضعیت فاضلاب این شهرها باشد و از ورود آلاینده‌ها به منابع طبیعی و آبی جلوگیری کند.

نوریزدان نیز با تأکید بر اهمیت این پروژه‌ها گفت: تکمیل شبکه و تصفیه فاضلاب علاوه بر ارتقای شاخص‌های بهداشتی، نقش مهمی در حفاظت از منابع آبی و محیط زیست لرستان خواهد داشت.

لرستان در انتظار یک جهش زیرساختی

مجموع این پروژه‌ها نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از برنامه‌های آب و فاضلاب لرستان در سال‌های پیش‌رو بر دو محور اصلی متمرکز شده است؛ تأمین آب پایدار و توسعه زیرساخت‌های تصفیه فاضلاب.

از یک سو، تصفیه‌خانه چمن‌سلطان در آستانه ورود به مدار قرار گرفته و سامانه انتقال سد مخمل‌کوه در حال اجراست؛ از سوی دیگر، پروژه بزرگ ۴ هزار میلیارد تومانی تصفیه‌خانه خرم‌آباد کلید خورده و پنج تصفیه‌خانه فاضلاب نیز چشم به سال ۱۴۰۷ دوخته‌اند.

حالا باید منتظر ماند و دید وعده‌های زمانی اعلام‌شده برای این پروژه‌ها تا چه اندازه محقق خواهد شد و آیا میلیاردها تومان اعتبار هزینه‌شده می‌تواند در نهایت به آب پایدار، محیط زیست سالم‌تر و زیرساخت‌های ماندگارتر برای مردم لرستان تبدیل شود یا خیر.