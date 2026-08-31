شهید رجایی در دوران کوتاه عمر مدیریتی خود، جنگ تحمیلی رژیم بعثی صدام علیه ایران را هم تجربه کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - شهید رجایی در دوران کوتاه عمر مدیریتی خود، چه در نخست وزیری و چه در ریاست جمهوری، علاوه بر تمام مشکلات سال‌های ابتدایی انقلاب که با آنها دست و پنجه نرم می‌کرد، جنگ تحمیلی رژیم بعثی صدام علیه ایران را هم تجربه کرد. او در این شرایط دنبال حل مشکلات مردم بود و با عمل مردم‌دوستی و دلسوزی خود را نشان می‌داد.

سید احمد زرهانی، نماینده وقت مردم دزفول در مجلس شورای اسلامی در کتاب «گزارشی از شهر مقاوم دزفول در جنگ شهرها» بخشی از مدیریت شهید رجایی و دلسوزی او نسبت به مردم را روایت کرده که در ادامه می‌خوانیم.

ماه‌های اول جنگ تحمیلی رژیم بعث عراق علیه ایران، شهید رجایی نخست وزیر بود. از اهواز خبر دادند جنگ زده‌های کمپ b دچار بحران و بیماری شده‌اند. برخی از دوستان گزارش دادند که در کنار دریا چندین ویلا متعلق به سران نظامی رژیم پهلوی، دست نخورده رها شده است. به نظرمان رسید انتقال جنگ‌زده‌های مستأصل به آن ویلا‌ها صلاح باشد.

خدمت آقای رجایی رسیدم و از او تقاضا کردم در این مورد اقدام کند. آن روز‌ها مقامات مازندران می‌گفتند که دفتر رئیس جمهور (بنی صدر) دست روی این ویلا‌ها گذاشته و اجازه باز کردن در آنها را نمی‌دهد.

آقای رجایی تلفن را برداشت و به «مرتضی حاجی» استاندار مازندران زنگ زد و گفت: «من دستور می‌دهم در ویلا‌ها را باز کنید و عرب‌های جنگ زده کمپ b اهواز را در آنها اسکان دهید. اگر بنی صدر اعتراضی داشت او را به من ارجاع دهید.»

آقای رجایی با دستخط خود نامه‌ای خطاب به حاجی نوشت و مجوز آن کار را صادر کرد. در متن نامه بعد از عبارت «نماینده اینجانب» قدری جای خالی گذاشت و گفت: «هر اسمی را که می‌خواهی بنویس و جنگ‌زده‌ها را منتقل کن!»

از این کار شهید رجایی شگفت‌زده شدم. موسی محمدپور و برخی دیگر از دوستان با کمک مسئولان اهواز اسباب انتقال جنگ‌زده‌ها به ویلا‌های شمال را فراهم کردند.

منبع: فارس

برچسب ها: شهید رجایی ، دفاع مقدس
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