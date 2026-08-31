تیم ملی فوتبال جوانان امروز در حالی اولین دیدار خود در انتخابی قهرمانی آسیا را برگزار می کند که دو بازیکن نتوانستند همراه این تیم در ویتنام حاضر شوند.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی فوتبال جوانان امروز ساعت ۱۲:۳۰ اولین بازی خود در رقابت هیا انتخابی قهرمانی آسیا را مقابل فلسطین در کشور ویتنام برگزار می کند.

این بازی در حالی امروز برگزار می شود که پیش از حضور تیم ملی در ویتنام، در تایلند اردویی برگزار کردند و سپس این تیم راهی محل برگزاری مسابقات شد. قاسم حدادی فر سرمربی تیم ملی جوانان روز گذشته در نشست خبری خود اعلام کرد که تیم ناقص به ویتنام رسیده و ابراز امیدواری کرد که هر چه سریعتر مشکل حل شود. اما ماجرای اعزام ناقص چیست؟ 

طبق اطلاعاتی که آنا به دست آورده است هنگام حضور تیم ملی در تایلند برای ویزای ویتنام اعضای تیم اقدام شده اما در اتفاقی عجیب ویزای یک پزشک و  دو بازیکن به نام های مرتضی فرخانی و ابوالفضل خلیلیان گلر دوم تیم به دلیل اشتباه تایپی در اسامی انگلیسی آنها در فرم مدارک صادر نمی شود.

در واقع کارمند سفارت ویتنام در تایلند این اشتباه تایپی را انجام می دهد اما یعقوب پیری سرپرست تیم ملی جوانان چک نهایی را به درستی انجام نمی دهد و به همین دلیل ویزای این سه نفر صادر نمی شود و در تایلند ماندگار می شوند و سایر اعضای تیم راهی ویتنام می شوند. 

این سه نفر در تایلند مانده اند تا مشکل فرم مدارکشان حل شود و سپس راهی تایلند شوند. 

نکته جالب در مورد اعزام تیم ملی جوانان به این مسابقات است که علاوه بر حضور سرپرست تیم، سمیه دهقانیان رئیس دپارتمان کمیته جوانان به عنوان سرپرست کاروان و علیرضا دهقانی به عنوان نمانده روابط بین الملل در این سفر همراه تیم هستند!

منبع: آنا

برچسب ها: تیم ملی فوتبال ، فوتبال جوانان ایران
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