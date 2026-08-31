باشگاه خبرنگاران جوان- کریم‌الله محبوبی اُناری گفت: برای کمک به فراهم کردن زمینه آزادسازی این ۱۸ زندانی جرایم غیرعمد و مالی که در حال سپری کردن دوران محکومیت خود در زندان‌های استان هستند، برگزاری پویشی با کمک اردبیلی‌های مقیم خوزستان تا پایان شهریور راه‌اندازی شد.

او افزود: برای این اقدام خیرخواهانه در قالب پویش مردمی نذر هشتم باید هفت میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال در ماه جاری جمع‌آوری شود که امیدواریم خیرین اردبیلی مقیم استان خوزستان همچون گذشته نمایندگی ستاد مردمی دیه استان اردبیل را حمایت کنند.

مدیر نمایندگی ستاد دیه استان اردبیل بیان کرد: زندانیان مورد نظر به دلیل جرایم غیرعمد یا بدهی مالی ناشی از مشکلات اقتصادی توانایی پرداخت بدهی خود را ندارند و برای بازگشت به آغوش خانواده چشم‌انتظار یاری دستان پرمهر نیکوکاران هستند.

محبوبی اُناری تصریح کرد: بیش از ۱۶۰ زندانی جرایم غیرعمد و مالی که در حال سپری کردن دوران محکومیت خود بودند، از ابتدای سال جاری به همت نمایندگی ستاد مردمی دیه استان اردبیل آزاد شدند و به آغوش خانواده‌هایشان بازگشتند.

منبع: ستاد دیه