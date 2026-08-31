وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از پرداخت معوقات فروردین ماه بازنشستگان تامین اجتماعی از امشب خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - احمد میدری در حاشیه مراسم رونمایی از طرح ملی «همگام» و با حضور در جمع خبرنگاران درباره زمان پرداخت معوقات بازنشستگان اظهار کرد: معوقات فروردین ماه بازنشستگان از امشب به حساب آنها واریز می‌شود. هر شب دو همت را براساس حروف الفبا واریز می‌کنیم.

به گفته وی، جزییات مربوطه در این زمینه را سازمان تامین اجتماعی اطلاع‌رسانی می‌کند.

وزیر رفاه درخصوص پرداخت معوقات اردیبهشت‌ماه بازنشستگان نیز گفت: معوقات اردیبهشت‌ماه را نیز برنامه‌ریزی می‌کنیم؛ معوقات حق بازنشستگان است؛ عذرخواهی می‌کنم که همواره با تاخیر مواجه بودیم و امسال نیز به همین صورت بود. اگر از اوراق گام استقبال شود به سرعت آن هم پرداخت خواهد شد.

تحول اقتصادی سازمان تامین اجتماعی با اجرای طرح "همگام"

به گزارش ایسنا، احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین در این مراسم با تأکید بر ظرفیت تحول‌آفرین طرح همگام به عنوان طرحی که می‌تواند تحول در اقتصاد و سازمان تامین اجتماعی ایجاد کند گفت: این طرح بر دوش مجموعه‌ای از تلاش‌های وزارت اقتصاد و بانک مرکزی نشسته است تا پول بی‌نشان که در شرایط تورمی، سم اقتصاد است، جایگزین با پول نشان‌دار شود و این کار صورت گیرد.

میدری با اشاره به دو مسئله مهم اقتصاد جامعه امروز ایران، اظهار کرد: جامعه امروز دو مسئله بزرگِ تورم و بیکاری را دارد و مردم و اقتصاد ایران از این دو مشکل رنج می‌برند.

وی با اشاره به مفهوم اوراق گام گفت: اوراق گام، گواهی اعتبار مولد و یک پول نشان دار است. به‌صورت رسمی و گسترده، پس از تورم‌های بزرگ و پس از پایان جنگ جهانی اول، کشور‌های اروپایی با تورم‌های بسیار بزرگی مواجه شدند و به دنبال راهکاری بودند که چگونه می‌توانند تورم را کنترل کنند.

میدری با بیان اینکه پول نشان‌دار ابزاری برای کنترل تورم و افزایش اشتغال است، گفت: هرچقدر تورم بیشتر شود، پول به سمت دارایی‌های سوداگرانه سوق پیدا می‌کند و بخش مولد با کمبود منابع مواجه می‌شود. ذات تورم این است که ترس ایجاد کند. باعث می‌شود افراد به این سمت بروند که با منابع و سرمایه‌های خود طلا بخرند، زمین بخرند و در نتیجه بخش‌های مولد با کمبود اعتبار روبه‌رو می‌شوند، اشتغال پایین می‌آید و تورم افزایش پیدا می‌کند و دارایی‌ها جهت می‌دهند و اصطلاحاً سیگنال می‌دهند که پول را به سمتی ببریم که می‌دانیم مخرب است.

میدری با اشاره به تجربه کشور‌ها پس از جنگ جهانی اول اظهار کرد: کشور‌ها بعد از جنگ جهانی اول این ابزار را ابداع کردند. این ابزار در سیستم بانکی قرار گرفت.

وی با اشاره به سابقه اجرای اوراق گام در ایران گفت: بخشنامه‌های اوراق گام از سال ۱۳۹۸ تاکنون فقط ۱۱ بار در بانک مرکزی و آیین‌نامه آن دوبار در دولت اصلاح شده است و همانطور که آمار‌ها نشان می‌دهد گسترش پیدا نکرده است.

به گفته وی، خردادماه امسال در دولت آیین‌نامه‌ای تصویب شد که بر اساس آن، ۹ سازمان دولتی موظف باشند این اوراق گام را بپذیرند که این سازمان‌ها شامل سازمان امور مالیاتی، وزارت صمت، سازمان تأمین اجتماعی، بیمارستان‌های دولتی و وزارت نفت هستند.

میدری تأکید کرد: دولت باید برای کارکنانی که در این بخش‌ها حضور دارند و کار کارشناسی کرده‌اند، این امکان و ابزار را فراهم کند؛ بنابراین کارکنان دولت، ابزار‌های آن را فراهم کرده‌اند. حال باید اراده سازمان‌های دولتی بزرگ ایجاد شود و اطلاع‌رسانی به بخش خصوصی صورت گیرد تا از چنین ابزاری استفاده کنند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه سخنان خود به تشریح جزئیات اوراق گام در رابطه میان کارفرمایان و سازمان تأمین اجتماعی پرداخت و اظهار کرد: بدهی شما به سازمان تأمین اجتماعی تبدیل به یک دارایی می‌شود. شما به سازمان تأمین اجتماعی بدهی دارید، من به شما می‌گویم که اوراق گام داریم. این اوراق گام یک دارایی است که می‌توانید در بازار بورس آن را بفروشید و می‌توانید در سیستم بانکی آن را نقد کنید.

پایین‌تر بودن نرخ جریمه کارفرمایان از نرخ سود بازار؛ مشکل تامین‌اجتماعی

میدری با اشاره به یکی از مشکلات موجود در سازمان تأمین اجتماعی گفت: ما اکنون یک مشکلی که در سازمان تأمین اجتماعی داریم این است که نرخ جریمه از نرخ سود بازار خیلی پایین‌تر است، بنابراین افراد ترجیحشان این است که پول را عقب بیندازند و جریمه شوند. جریمه ماهی ۲ درصد که جریمه نیست، بنابراین بدهی را تبدیل به یک دارایی می‌کنیم.

میدری درباره حجم منابع آن اظهار کرد: حجم آن برای ما در سازمان تأمین اجتماعی حداقل ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است. بزرگ‌ترین سازمان اقتصادی ایران که در سال باید ۲۰۰۰ همت پول، وصول کند، می‌تواند مجموعه آتی و گذشته خود را تبدیل به دارایی مولد کند اگر این کار صورت گیرد، بازار سهام و بورس ایران بورس دیگری خواهد شد.