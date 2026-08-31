باشگاه خبرنگاران جوان - دکتر محمدرضا ظفرقندی روز دوشنبه در اجلاس روسای دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی سراسر کشور که در مشهد برگزار شد، گفت: یکی از محورهای مهم این اجلاس موضوع اجرای کامل طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع است.
وی بیان کرد: بیمار نیازمند باید بتواند از محل زندگی خود به مرکز جامع سلامت مراجعه و خدمات اولیه را دریافت کند و در صورت نیاز به درستی به پزش متخصص ارجاع شود، نوبت متخصص برای او تعیین شود و فرآیند درمان تا دریافت خدمت مورد نیاز بدون سرگردانی و با حفظ کرامت وی ادامه پیدا کند.
وزیر بهداشت با اشاره به اجرای برنامه پزشک خانواده در ۶۴ شهر کشور ادامه داد: شواهد میدانی نشان میدهد این برنامه در بسیاری از مناطق در حال شکلگیری و اجراست، در برخی شهرها فرآیند ارجاع، نوبتگیری و دسترسی بیماران به متخصصان به شکل منظم دنبال میشود.
ظفرقندی در بخشی از سخنانش با اشاره به موضوع کمبود نیروی متخصص در برخی از مناطق کشور اظهار کرد: این تصور که با چند برابر کردن ظرفیت پزشکی، مشکل کمبود پزشک بهطور کامل برطرف میشود، با تجربه میدانی و نگاه کارشناسی همخوانی ندارد، مساله اصلی توزیع عادلانه نیروی انسانی، ایجاد انگیزه برای حضور متخصصان در مناطق مورد نیاز و تأمین شرایط مناسب خدمت است.
وی تاکید کرد: در سفرهای استانی نمونههای متعددی از بیمارستانهایی دیده شده که به دلیل نبود برخی متخصصان، ظرفیتهای درمانی آنها به طور کامل مورد استفاده قرار نمیگیرد، در برخی مناطق متخصصان جوان برای مدت طولانی در محل خدمت حضور دارند و در مقابل برخی خدمات تخصصی با کمبود نیرو مواجه هستند.
وزیر بهداشت از برنامه وزارت بهداشت برای ایجاد سامانهای به منظور شناسایی مناطق دارای کمبود نیروی متخصص و همچنین شناسایی پزشکانی که امکان ارائه خدمت در مناطق مورد نیاز را دارند خبر داد و ادامه داد: با استفاده از ظرفیت پزشکانی که زمان و امکان خدمت بیشتری دارند و با پیشبینی پرداخت مناسب، میتوان بخشی از کمبودهای تخصصی مناطق محروم و کمبرخوردار را در کوتاهمدت و میانمدت جبران کرد.
به گفته وی، برای حل پایدار این مسئله، در کنار افزایش ظرفیت تربیت نیروی انسانی باید به موضوع ماندگاری پزشکان، پرداخت به موقع، مشوقهای خدمتی و تأمین امکانات مورد نیاز در مناطق مختلف کشور نیز توجه جدی شود.
ضرورت تقویت تابآوری نظام سلامت
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به آسیبهای ناشی از جنگ ۱۲ روزه به زیرساختهای سلامت بیان کرد: در این مدت حدود ۶۶ هزار خدمت درمانی به مجروحان به صورت رایگان ارائه شد و بیش از ۳۰۰ آمبولانس و بیش از ۲۰۰ بیمارستان آسیب دیدند؛ با این حال نظام سلامت کشور توانست خدمات خود را حفظ کند و تابآوری خود را به شکل کمسابقهای به نمایش بگذارد.
وی تأکید کرد: تجربه این بحران نشان داد که آمادگی نظام سلامت نباید محدود به زمان وقوع حادثه باشد، بلکه باید همواره حفظ و تقویت شود و تمامی بخشهای نظام سلامت برای سناریوهای مختلف بحران آمادگی داشته باشند.
دکتر ظفرقندی با اشاره به ضرورت تأمین اقلام حیاتی در شرایط بحران افزود: پیش از آغاز جنگ ۱۲ روزه با توجه به برآورد نیاز کشور، تأمین و جابهجایی ذخایر مورد نیاز از جمله سرم و خون در دستور کار قرار گرفت و برای استانهای مختلف، استانهای معین و بیمارستانهای معین نیز برنامهریزی شد تا در صورت بروز بحران، امکان پشتیبانی متقابل و استمرار خدمات وجود داشته باشد.
وی ادامه داد: این آمادگی باید در حوزههایی همچون تأمین خون، سرم، دارو، تجهیزات پزشکی، دیالیز، شیرخشک و سایر اقلام حیاتی استمرار داشته باشد و دانشگاههای علوم پزشکی نیز باید ارتباط و هماهنگی خود را با استانها و بیمارستانهای معین بیش از گذشته تقویت کنند.
تأمین منابع پایدار؛ ضرورت استمرار خدمترسانی در نظام سلامت
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به چالشهای مالی حوزه سلامت، بر ضرورت پیشبینی منابع پایدار و قابل دسترس در بودجه تأکید کرد و گفت: هزینههای نظام سلامت باید بهگونهای در بودجه دیده شود که منابع مورد نیاز دانشگاهها و مراکز درمانی در زمان مناسب و به شکل عملیاتی در اختیار آنها قرار گیرد.
وی همچنین با تأکید بر اینکه مسئولیت جامعه پزشکی و مدیران نظام سلامت فراتر از ارائه خدمات درمانی است، ادامه داد: امروز از مدیران سلامت انتظار میرود علاوه بر مسائل تخصصی، نسبت به موضوعات کلان کشور نیز حساس باشند؛ چرا که سلامت یکی از پایههای اصلی توسعه علمی، اقتصادی، اجتماعی و پایدار کشور است.
دکتر ظفرقندی افزود: اگر سیاست یا قانونی میتواند بر توسعه علمی، آموزش پزشکی، ارتباطات علمی بینالمللی یا کیفیت خدمات سلامت اثر بگذارد، جامعه سلامت نباید نسبت به آن بیتفاوت باشد و باید دیدگاههای کارشناسی خود را در زمان مناسب به تصمیمگیران منتقل کند.
به گفته وی، توسعه علمی، توسعه اقتصادی، ارتقای سلامت، تقویت سرمایه اجتماعی و توسعه متوازن، اجزای یک منظومه بههمپیوسته هستند و نظام سلامت باید در تصمیمسازیهای کلان کشور نقش مؤثر و مسوولانه داشته باشد.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در ادامه با اشاره به شرایط ویژه کشور، بر ضرورت حفظ انسجام و وحدت تأکید کرد و گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری به انسجام ملی نیاز داریم و همه بخشهای جامعه، بهویژه دانشگاهها باید برای تقویت همدلی و همراهی تلاش کنند.
وی خطاب به رؤسای دانشگاههای علوم پزشکی افزود: در آستانه سال تحصیلی جدید، گفتوگو و تعامل با دانشجویان و استادان اهمیت ویژهای دارد و دانشگاهها باید با تقویت ارتباطات درونسازمانی و اجتماعی، به حفظ آرامش، امید، انسجام و اعتماد کمک کنند.
دکتر ظفرقندی ادامه داد: شرایط امروز کشور شرایطی استثنایی است و باید آمادگی نظام سلامت برای مواجهه با بحرانهای مختلف حفظ شود. دانشگاههای علوم پزشکی در کنار وظایف آموزشی، پژوهشی و درمانی خود، در تقویت سرمایه اجتماعی و حفظ امید در جامعه نیز نقش مهمی دارند.
وی در پایان با اشاره به رسالت انسانی و حرفهای جامعه سلامت گفت: یکی از ارزشمندترین دستاوردهای فعالیت در حوزه سلامت، نجات جان یک بیمار و بازگشت شادی و آرامش به یک خانواده است و دستاورد ارزشمند دیگر، تربیت دانشجویانی است که در آینده با دانش، مهارت و اخلاق حرفهای خود به مردم خدمت خواهند کرد.
منبع: ایرنا