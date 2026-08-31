باشگاه خبرنگاران جوان - نشست خبری بیست و ششمین کنگره بین‌المللی قلب ایران امروز برگزار شد. مسعود قاسمی، رئیس بیست و ششمین کنگره بین‌المللی تازه‌های قلب و عروق ایران در این نشست گفت:: بعد اول کنگره، نقش آن در جامعه است تا بتواند محصول ناشی از مطالعات را نشر دهد.

وی ادامه داد: اراِِئه دانش و توانایی پزشکی ایران برای سایر کشور‌ها بعد دیگر این کنگره است ضمن اینکه ارائه مقالات علنی و تبادل نظر بین متخصصان سومین بعد این کنگره است.

استاد قلب دانشگاه تهران افزود: در سال ۲۰۲۴ بر اساس مطالعه معتبر انجام شده ۱۳۷ هزار مرگ ناشی از قلب و عروق ثبت شده است؛ البته قلب سالم از سبک زندگی سالم به دست می‌آید؛ لذا جایگاه پزشکی قلب در جهان و ایران بر پیشگیری شخصی مقدم بر درمان تاکید دارد و باید با نشر دانش بتوانیم افراد جامعه برای سلامت قلب خود کوشش داشته باشند.

وی با بیان اینکه با سن جوانی بروز و ابتلا به بیماری‌های قلبی در ایران مواجه هستیم، گفت: براساس مطالعه انجام شده در جهان که روی افراد مبتلا به مشکلات قلبی انجام شده، ۳۲.۷ درصد موارد دچار بیماری قلبی زودرس بوده‌اند. مردان زیر ۵۵ سال و زنان زیر ۶۵ سال مبتلا به بیماری‌های قلبی به عنوان زود مبتلا شدگان بیماری‌های قلبی هستند.

استاد قلب دانشگاه تهران با اشاره به مطالعه انجام شده ابراز کرد: در افراد جوانان‌تر افزایش کلسترول بد و مصرف دخانیات مهمترین علت ابتلا به بیماری‌های قلبی است و براساس مطالعه دیگر جهانی ۷۲درصد بیماری‌های قلبی مربوط به ژنتیک بوده و ۴۷ درصد مربوط به فشار خون است. همچنین ۴۴ درصد افراد یادشده دارای سابقه بیماری قلبی و ۳۹ درصد مربوط به دخانیات بوده است.

وی با اشاره به علل مهم دیگر در بروز بیماری قلبی، افزود: سندروم قلب شکسته در نتیجه بروز شوک عاطفی و هیجانی ایجاد می‌شود و باعث بروز درد سینه و در نهایت بروز نارسایی قلبی خواهد شد.

قاسمی با اشاره به نقش استرس در بروز بیماری‌های قلبی، خاطرنشان کرد: استرس حاد باعث تحریک سیستم سمپاتیک شده و اضافه عمل کردن آن باعث بالا رفتن فشار خون و ضربان قلب شده و احتمال بروز بیماری قلبی زیاد می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه اختلالات خواب نقش مهمی در بروز بیماری‌های قلبی دارد، تصریح کرد: مهمترین عامل مرگ در زنان مانند مردان بیماری‌های قلبی و عروق است؛ البته عوامل اختصاصی در زنان وجود دارد؛ مانند سابقه بارداری، فشار خون، دیابت بارداری و زایمان زودرس که ریسک بروز بیماری‌های قلبی را بالا می‌برند.

قاسمی با بیان اینکه فشار خون بالا در دوران بارداری بروز بیماری قلبی را دوبرابر بالا می‌برد، تاکید کرد: به هیچ وجه هوش مصنوعی و تشخیص بیماری‌های قلبی را ملاک قرار ندهید و این هوش کمک‌کننده متخصصان است نه اینکه به صورت کامل بتواند درمان را انجام دهد.

استاد قلب دانشگاه تهران با تاکید بر اینکه به اعداد قند خون، فشار خون، وزن باید مورد توجه همگان قرار گیرد، گفت: فعالیت فیزیکی و سبک زندگی و خواب مناسب از جمله عوامل مهم در پیشگیری از بروز بیماری‌های قلبی هستند.

مزیدی دبیر اجرایی این کنگره نیز در ادامه نشست بیان کرد: گروه هدف کنگره، تمام متخصصان و پرستاران قلب کشور هستند که حدود ۵ هزار نفر در کنگره حضور خواهند داشت.

وی ادامه داد: بالاترین امتیاز بازاموزی با ۲۰ امتیاز برای متخصصان قلب و ۱۵ امتیاز برای پرستاران خواهد داشت و قرار است رزیدنت‌ها نیز در این کنگره به صورت رایگان حضور داشته باشند.

مسعود اسلامی، دبیر علمی کنگره قلب ایران گفت: ۳۰۰ سخنرانی توسط اساتید داخلی و اساتید خارجی در این کنگره انجام می‌شود و پنل‌های مختلفی برگزار خواهد شد.

وی با انتقاد از کمبود پرستار به ویژه پرستاران قلب در مراکز درمانی گفت: دولت باید برای رفاه و معیشت پرستاران تلاش کند و پرستاران را از پرداخت مالیات معاف کنند و ظرفیت پذیرش را بالا ببرد.

وی افزود: در سال ۱۳۰۴، ۴۶۰ هزار نفر در کشور فوت کردند که ۱۸۰ هزار نفر از این افراد در اثر بیماری‌های قلبی و مغزی بوده است.

وی تاکید کرد: اگر با همین شیوه زندگی حرکت کنیم مرگ و میر بیماری قلبی در ۱۰ سال آینده ۵۰ درصد رشد خواهد داشت.

این جراح قلب متذکر شد: اگر کلسترول بد و فشار خون و چاقی را ۱۰ درصد کاهش دهیم می‌توانیم ۵۰ درصد مرگ و میر قلبی را کاهش دهیم.

اسلامی با بیان اینکه ۵۰ درصد افراد بالغ در کشور دچار چاقی هستند، ابراز کرد: البته معیار چاقی در ایران با دور کمر بالای ۹۵ سانتی‌متر است و اگر فردی ۱۰ درصد وزن خود را در وزن ۹۰ کیلو کاهش دهد می‌تواند خطر بروز بیماری قلبی را ۵۰ درصد کاهش دهد.

اسلامی گفت: براساس مطالعات جدید مصرف بیش از ۳ عدد تخم مرغ در هفته باعث افزایش کلسترول نمی‌شود و حتی کاهش دهنده نیز است و برای بیماران قلبی نیز مضر نیست؛ ضمن اینکه مصرف لبنیات نیز باعث رسوب کلسیم در رگ‌های قلبی نمی‌شود.

منبع: فارس