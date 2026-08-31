 مدیر تعاون روستایی استان آذربایجان غربی از خرید توافقی بیش از ۵۰۰ تن محصولات باغی از باغداران استان برای صنایع تبدیلی و تکمیلی و آغاز خرید سیب درجه ۳ (صنعتی) از امروز خبر داد

باشگاه خبرنگاران جوان - سجاد حسامی مدیر تعاون روستایی استان آذربایجان غربی با اشاره به اقدامات انجامشده در راستای حمایت از تولیدکنندگان و تنظیم بازار محصولات باغی اظهار کرد: اتحادیه تعاونی روستایی استان بعنوان مباشر استانی، از آغاز برداشت میوه در مجموع ۴۴ هزار کیلوگرم هلو، ۷۲ هزار کیلوگرم شلیل و ۳۸۱ هزار و ۲۴۹ کیلوگرم آلبالو بصورت توافقی از باغداران خریداری کرده است.
وی افزود: ارزش مجموع این خریدها ۵۵۰ میلیارد ریال بوده است که با هدف حمایت از باغداران، کمک به فروش محصول و جلوگیری از تضییع حقوق تولیدکنندگان انجام شده است.
مدیر تعاون روستایی استان آذربایجان غربی تأکید کرد: توسعه خریدهای توافقی و حمایت از تولیدکنندگان، یکی از اولویتهای شبکه تعاون روستایی استان است و تلاش میکنیم با استفاده از ظرفیت اتحادیهها و شرکتهای تعاونی روستایی، زمینه عرضه مناسب محصولات و تقویت جایگاه اقتصادی باغداران فراهم شود.
حسامی خاطرنشان کرد: شبکه تعاون روستایی استان آمادگی دارد با بهرهگیری از ظرفیتهای موجود در حوزه بازرگانی، فرآوری، ذخیرهسازی و عرضه، نقش مؤثرتری در حمایت از تولیدکنندگان و ساماندهی بازار محصولات کشاورزی ایفا کند.