 مدیر تعاون روستایی استان آذربایجان غربی از خرید توافقی بیش از ۵۰۰ تن محصولات باغی از باغداران استان برای صنایع تبدیلی و تکمیلی و آغاز خرید سیب درجه ۳ (صنعتی) از امروز خبر داد

باشگاه خبرنگاران جوان - سجاد حسامی  مدیر تعاون روستایی استان آذربایجان غربی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در راستای حمایت از تولیدکنندگان و تنظیم بازار محصولات باغی اظهار کرد: اتحادیه تعاونی روستایی استان بعنوان مباشر استانی، از آغاز برداشت میوه در مجموع ۴۴ هزار کیلوگرم هلو، ۷۲ هزار کیلوگرم شلیل و ۳۸۱ هزار و ۲۴۹ کیلوگرم آلبالو بصورت توافقی از باغداران خریداری کرده است.

وی افزود: ارزش مجموع این خریدها ۵۵۰ میلیارد ریال بوده است که با هدف حمایت از باغداران، کمک به فروش محصول و جلوگیری از تضییع حقوق تولیدکنندگان انجام شده است.

مدیر تعاون روستایی استان آذربایجان غربی تأکید کرد: توسعه خریدهای توافقی و حمایت از تولیدکنندگان، یکی از اولویت‌های شبکه تعاون روستایی استان است و تلاش می‌کنیم با استفاده از ظرفیت اتحادیه‌ها و شرکت‌های تعاونی روستایی، زمینه عرضه مناسب محصولات و تقویت جایگاه اقتصادی باغداران فراهم شود.

 حسامی خاطرنشان کرد: شبکه تعاون روستایی استان آمادگی دارد با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود در حوزه بازرگانی، فرآوری، ذخیره‌سازی و عرضه، نقش مؤثرتری در حمایت از تولیدکنندگان و ساماندهی بازار محصولات کشاورزی ایفا کند.

برچسب ها: خرید سیب صنعتی ، تعاون روستایی
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