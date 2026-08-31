فرمانده انتظامی استان اردبیل از کشف ۱۸ دستگاه استخراج ارز دیجیتال قاچاق به ارزش ۲۷ میلیارد ریال در اردبیل خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان-  سردار جواد تقوی اظهار کرد: ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان اردبیل طرح مقابله با استخراج گر‌های رمز ارز (ماینر) قاچاق و جمع آوری مزارع و اماکن غیرمجاز را همزمان با سراسر کشور و با همکاری عملیاتی یگان‌های انتظامی و حضور ۱۲ تیم از اداره برق اجرا کردند.
او با اشاره به انجام ۲۶ مورد بازدید در اجرای این طرح افزود: با اجرای این طرح ۱۸ دستگاه استخراج ارز دیجیتال (ماینر) قاچاق کشف؛ که کارشناسان ارزش کشفیات را ۲۷ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند.
فرمانده انتظامی استان اردبیل گفت: با اجرای این طرح ۳ امکنه پلمب، ۳ نفر دستگیر و ۳ فقره پرونده جهت رسیدگی قانونی تشکیل شد.
فرمانده انتظامی استان اردبیل با تاکید بر ایفای نقش مسئولانه و متعهدانه پلیس در مبارزه با قاچاقچیان و ناامن کنندگان اقتصاد کشور تصریح کرد: تلفن ۱۱۰ مرکز فوریتی‌های پلیسی آماده دریافت گزارش‌های مردمی در رابطه با قاچاق کالا و ارز و فعالیت‌های مجرمانه قاچاقچیان است.
منبع: نیروی انتظامی

برچسب ها: ارز دیجیتال ، قاچاق کالا و ارز ، مبارزه با قاچاقچیان
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