بانک مرکزی با ابلاغ دستورالعمل جدید تبلیغات اشخاص تحت نظارت، هرگونه تبلیغ خرید و فروش تسهیلات و امتیاز وام، سپرده بانکی و اجاره حساب را ممنوع اعلام کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - هیأت عامل بانک مرکزی «دستورالعمل اجرایی تبلیغات اشخاص تحت نظارت» را تصویب کرد و این دستورالعمل به شبکه بانکی ابلاغ شد.

بر اساس این دستورالعمل که طی بخشنامه شماره ۰۵/۱۳۶۳۱۴ مورخ ۱۴۰۵/۶/۷ به شبکه بانکی ابلاغ شده است، انجام تبلیغات توسط اشخاص تحت نظارت دارای مجوز فعالیت از بانک مرکزی صرفاً با رعایت این دستورالعمل مجاز خواهد بود.

همچنین بر اساس این دستورالعمل انجام هر نوع تبلیغات از طریق هر نوع رسانه به نفع اشخاص حقیقی و حقوقی که بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی به هرگونه عملیات بانکی، ارائه انواع خدمات بانکی، صرافی، واسپاری (لیزینگ) و مانند آن و هر نوع فعالیت در نظام پرداخت، فناوری‌های نوین مالی مرتبط با ابزار‌های پرداخت و رمزپول و همچنین فعالیت مرتبط در این حوزه‌ها اشتغال دارند، ممنوع است.

لازم به ذکر است در این دستورالعمل تاکید شده انجام تبلیغات از طریق رسانه‌هایی که از سوی مراجع ذی‌صلاح غیرمجاز اعلام شده، ممنوع است. همچنین انجام هرگونه تبلیغات در زمینه خرید و فروش تسهیلات، امتیاز‌های اخذ تسهیلات، انواع سپرده بانکی، مجوز‌های تاسیس و فعالیت اشخاص تحت نظارت و همچنین اجاره حساب ممنوع است.

خاطرنشان می‌شود در این دستورالعمل، مصادیق تخلف تبلیغات و نحوه رسیدگی به آن مشخص شده است.

گفتنی است «دستورالعمل اجرایی تبلیغات اشخاص تحت نظارت» در ۲۱ ماده و ۳ تبصره در جلسه مورخ ۱۹ مردادماه ۱۴۰۵ هیات عامل بانک مرکزی تصویب شد.