باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - فرماندار ازنا با تشریح آخرین وضعیت پروژههای عمرانی، صنعتی و اقتصادی این شهرستان، از تعیین تکلیف چندین طرح مهم و قدیمی خبر داد و گفت: ازنا با برخورداری از موقعیت راهبردی در کریدورهای ارتباطی کشور، عبور راهآهن، ظرفیت صنعتی و قرار گرفتن در منطقه ویژه اقتصادی، میتواند به یکی از قطبهای مهم تولید و سرمایهگذاری تبدیل شود.
ذوبآهن ازنا؛ پروژهای که پس از سالها توقف دوباره روی ریل افتاد
یکی از مهمترین بخشهای سخنان فرماندار ازنا به ذوبآهن این شهرستان اختصاص داشت؛ پروژهای که سالها متوقف مانده بود و اکنون با پیگیریهای انجامشده، روند تکمیل آن دوباره در دستور کار قرار گرفته است.
جاهد گفت: برای تکمیل این طرح، پیگیریهایی از طریق ایمیدرو و فولاد اصفهان انجام شده است تا پروژه به سرانجام برسد.
وی ابراز امیدواری کرد: ذوبآهن ازنا طی یک سال آینده به نتیجه برسد.
احیای این پروژه میتواند علاوه بر فعال کردن یک ظرفیت صنعتی قدیمی، زمینه ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم و رونق زنجیره صنایع مرتبط با فولاد را در شهرستان فراهم کند.
سیمان سفید ازنا در آستانه تولید
فرماندار ازنا در ادامه از رفع مشکلات یک دیگر از طرحهای صنعتی مهم شهرستان خبر داد و اظهار کرد: کارخانه سیمان سفید ازنا که از پروژههای سنگین صنعتی شهرستان محسوب میشود، با مشکلاتی در حوزه آب، برق و گاز مواجه بود که این مشکلات برطرف شده است.
جاهد افزود: با رفع موانع زیرساختی، این کارخانه در آینده نزدیک وارد مرحله تولید خواهد شد.
راهاندازی این واحد صنعتی میتواند ظرفیت تولیدی ازنا را افزایش داده و در کنار ایجاد اشتغال، زمینه رونق فعالیتهای اقتصادی وابسته به صنعت سیمان را فراهم کند.
سرمایهگذاری خارجی به ازنا رسید؛ سیلیکوی طلوع تکمیل شد
فرماندار ازنا همچنین از تکمیل کارخانه سیلیکو طلوع با سرمایهگذاری خارجی خبر داد.
وی با اشاره به اهمیت حضور سرمایهگذاران در شهرستان گفت: تکمیل این پروژه نشاندهنده ظرفیت ازنا برای جذب سرمایهگذاری و اجرای طرحهای صنعتی بزرگ است.
کارخانه کاغذ از سنگ در آستانه بهرهبرداری
جاهد همچنین از نزدیک شدن زمان بهرهبرداری کارخانه کاغذ از سنگ ازنا خبر داد و گفت: این پروژه نیز بهزودی به بهرهبرداری خواهد رسید.
این طرح از جمله پروژههایی است که میتواند در مسیر توسعه صنایع نوین و استفاده از ظرفیتهای معدنی شهرستان، ارزش افزوده بیشتری برای منطقه ایجاد کند.
هتل پنجستاره در ازنا ساخته میشود
در کنار پروژههای صنعتی، توسعه زیرساختهای گردشگری نیز در برنامه شهرستان قرار گرفته است.
فرماندار ازنا از برنامه ایجاد هتل پنجستاره در این شهرستان خبر داد و گفت: برای اجرای این پروژه حدود ۷۰۰ میلیارد تومان اعتبار تخصیص خواهد یافت.
اجرای این طرح میتواند بخشی از کمبود زیرساختهای اقامتی شهرستان را جبران کرده و زمینه حضور بیشتر گردشگران و سرمایهگذاران در منطقه را فراهم کند.
۱۰ کیلومتر باقیمانده طرح ازنا ـ شازند به پایان رسید
جاهد، فرماندار ازنا، با اشاره به یکی از طرحهای مهم زیرساختی شهرستان اظهار کرد: طرح ازنا ـ شازند که حدود ۱۰ کیلومتر از آن باقی مانده بود، تکمیل شده و اکنون آماده افتتاح است.
وی با بیان اینکه تکمیل این مسیر میتواند در بهبود ارتباطات منطقهای و تسهیل تردد نقش مهمی داشته باشد، افزود: تکمیل پروژههای زیرساختی، زمینه را برای استفاده بهتر از ظرفیتهای صنعتی و اقتصادی شهرستان فراهم میکند.
شبکه آبیاری و زهکشی سد کمندان در حال تکمیل
فرماندار ازنا همچنین به وضعیت شبکه آبیاری و زهکشی سد کمندان اشاره کرد و گفت: این طرح در مجموع حدود ۴ هزار و ۲۰۰ هکتار را تحت پوشش زهکشی قرار میدهد.
جاهد افزود: تاکنون شبکههای یک و دو به میزان حدود ۷۵۰ هکتار اجرا شده و عملیات اجرایی شبکههای سه و چهار نیز در حال انجام است.
به گفته وی، تکمیل این شبکه میتواند نقش مهمی در استفاده بهینه از منابع آب، توسعه کشاورزی و افزایش بهرهوری اراضی شهرستان داشته باشد.
شهرکهای گلخانهای در چشمهسلطان کلنگزنی میشود
جاهد همچنین از برنامه کلنگزنی شهرکهای گلخانهای در منطقه چشمهسلطان خبر داد.
به گفته وی، توسعه کشتهای گلخانهای میتواند ضمن افزایش بهرهوری آب و زمین، زمینه ایجاد اشتغال و افزایش تولید محصولات کشاورزی را فراهم کند.
ازنا؛ شهرستانی با موقعیت استراتژیک برای سرمایهگذاری
فرماندار ازنا در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موقعیت جغرافیایی شهرستان گفت: ازنا در محل اتصال کریدورهای شمال ـ جنوب و غرب ـ شرق قرار گرفته و عبور خط راهآهن از این شهرستان نیز یک مزیت مهم برای توسعه اقتصادی و صنعتی آن محسوب میشود.
وی تأکید کرد: مجموعه این ظرفیتها، ازنا را به منطقهای دارای مزیت برای سرمایهگذاری تبدیل کرده است.
منطقه ویژه اقتصادی و ظرفیت اشتغال ۶۰۰ نفر
جاهد با اشاره به ظرفیتهای صنعتی ازنا خاطرنشان کرد: این شهرستان از ظرفیت منطقه ویژه اقتصادی برخوردار است و در بخش صنایع آلومینیوم نیز واحدهای تولیدی در حال فعالیت هستند.
وی با اشاره به فعالیت ششم آلومینیوم گفت: این مجموعه در حال تولید است و حدود ۶۰۰ نفر اشتغال ایجاد کرده است.
فرماندار ازنا در پایان تأکید کرد: مجموعه پروژههای صنعتی، کشاورزی، گردشگری و زیرساختی در حال اجرا و تکمیل، در صورت تداوم حمایتها و رفع موانع، میتواند مسیر توسعه اقتصادی شهرستان را شتاب بخشیده و ازنا را بیش از گذشته به یکی از محورهای مهم تولید و سرمایهگذاری در منطقه تبدیل کند.