پیکر استاد تراب نصرین کامران، هنرمند برجسته و شاعر آیینی با حضور جمعی از مردم، مسئولان و هنرمندان گیلانی در زادگاهش صومعه‌سرا به خاک سپرده شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - استاد تراب نصرین کامران، شاعر برجسته آیینی، حماسه سرا و نوحه سرای گیلانی، اهل و ساکن صومعه‌سرا بر اثر بیماری در سن ۷۷ سالگی به دیدار حق شتافت.

پیکر این شاعر صومعه سرایی با حضور معاون سیاسی و امنیتی استاندار، جمعی از مسئولان، هنرمندان و شعرای گیلان در آرامستان بقعه «آقا مهدی آقا» در زادگاهش روستای فشخام صومعه‌سرا به خاک سپرده شد.

او خالق آثار نوحه سرایی چون «ذوالجناج می‌ برارِ چی بوکودی»، «آی کوفیان بی وفا»، «عاشقان این کربلاست»، «بگو‌ ای صبا به زینب که حسین کفن ندارد»، «عمو جان فدن اجازه که بشم به سوی میدان»، «جان اصغر»، «مظلوم حسین جان»، «الله اکبر یا علی، الله تی یاور یا علی»، «گب بزن جان برار زینب نالان مرَ» و کتاب شعر گیلکی «خودا خوانی» است که اکثر شعر‌هایش توسط خوانندگان موسیقی گیلکی در صدا و سیما و مداحان در مجالس مذهبی استفاده می‌کنند.

زنده یاد تراب کامران علاوه بر بیش از نیم قرن شاعری، خوشنویسی ممتاز و نقاشی زبردست بود که اکثر تابلو‌های نقاشی شهدای این شهرستان در منازل این شهدا از آثار این هنرمند است.

منبع: صداوسیما

برچسب ها: هنرمند گیلانی ، شاعر آیینی
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