 سرپرست گروه نظارت بر اجرای استاندارد خودرو گفت: تدوین نقشه راه ۵ ساله برای افزایش استانداردهای خودرویی منطبق با استانداردهای جهانی در دستور کار است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛حمیدرضا منفردی،در گفت و گوی زنده رادیویی به تبیین رویکردهای این سازمان در حوزه ارتقای ایمنی خودروهای تولیدی پرداخت و بر اهتمام ویژه سازمان ملی استاندارد برای همگامی با استانداردهای روز دنیا تأکید کرد.
منفردی با بیان اینکه استانداردهای ایمنی خودرو در دو حوزه اصلی تعریف میشوند، اظهار داشت: دسته نخست استانداردهایی است که مانع از وقوع تصادف میشوند و دسته دوم، الزامات ایمنی هستند که پس از تصادف، از آسیبدیدگی سرنشینان جلوگیری کرده و موجب کاهش تلفات و جراحات میشوند. وی تأکید کرد که بسته های جدید استاندارد، با هدف پوشش همهجانبه این دو رویکرد و افزایش استحکام ساختاری خودروها تدوین شده است.
وی با اشاره به روند رشد استانداردهای خودرویی در دو دهه اخیر افزود: سازمان ملی استاندارد ایران از ۱۱ استاندارد اولیه، امروز موفق شده است سبد استانداردهای خودرویی را به ۸۵ مورد برساند. طبق برنامهریزی صورت گرفته در افق ۵ تا ۶ ساله، این تعداد با اضافه شدن الزامات فنی جدید و مدرن، به بیش از ۱۰۰ استاندارد افزایش خواهد یافت که نشاندهنده عزم جدی سازمان برای ارتقای کیفیت و ایمنی خودروهای کشور است.
سرپرست گروه نظارت بر اجرای استاندارد خودرو و نیرو محرکه در خصوص زمانبندی اجرای این استانداردها گفت: این برنامهریزی با مشارکت فعال تولیدکنندگان و سیاستگذاری وزارت صنعت، معدن و تجارت تدوین شده و تمام محدودیتها و ملاحظات فنی در آن لحاظ شده است.
منفردی تصریح کرد: خودروسازان موظفاند فرآیندهای تولید خود را با این الزامات تطبیق دهند.
وی در پاسخ به پرسشهایی در خصوص افزایش قیمت خودرو ناشی از استانداردهای جدید، خاطرنشان کرد: افزایش ایمنی و تجهیز خودرو به سیستمهای نوین، به طبع هزینههای تولید را تغییر میدهد، اما اولویت اصلی سازمان ملی استاندارد، «حفظ جان هموطنان و کاهش تلفات جادهای» است.
سرپرست گروه نظارت بر اجرای استاندارد خودرو و نیرو محرکه در پایان با اشاره به تأثیر مثبت ارتقای استاندارد بر کیفیت زنجیره تأمین قطعات خودرو، تصریح کرد: استانداردهایی که در دستور کار سازمان ملی استاندارد ایران قرار دارد، لبه دانش فنی دنیاست که در کشورهای پیشرو و اتحادیه اروپا نیز یا اجرایی شده و یا در حال پیادهسازی است.
وی ابراز امیدواری کرد که با تداوم این مسیر و حرکت به سمت قیمتهای واقعی و منطقی در بازار، شاهد عرضه خودروهایی در شأن مردم ایران باشیم که از نظر ایمنی و کیفیت، قابلیت رقابت در تراز جهانی را داشته باشند.