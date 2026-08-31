وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که ایسلند با وجود رأی منفی به از سرگیری مذاکرات الحاق به اتحادیه اروپا، همچنان یک عضو ارزشمند ناتو باقی خواهد ماند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد که واشنگتن متقاعد شده است که ایسلند، علیرغم تصمیم ساکنانش برای رأی منفی به از سرگیری مذاکرات الحاق به اتحادیه اروپا، همچنان یک عضو ارزشمند ناتو باقی خواهد ماند.

تامی پیگوت، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در بیانیه‌ای گفت: «ایالات متحده به همه‌پرسی ۲۹ آگوست ایسلند در مورد از سرگیری مذاکرات الحاق به اتحادیه اروپا توجه دارد. ما به تصمیم حاکمیتی مردم ایسلند احترام می‌گذاریم و به مسیر ادامه‌دار ایسلند به عنوان یک متحد قوی و ارزشمند ناتو و شریک نزدیک ایالات متحده و اروپا ابراز اطمینان می‌کنیم.»

پیگوت افزود که ایالات متحده مشتاقانه منتظر «تقویت همکاری خود با ایسلند در همه زمینه‌ها از جمله امنیت، انرژی، نوآوری و روابط اقتصادی و فرهنگی» است.

در ۲۹ آگوست، مردم ایسلند در یک همه‌پرسی در مورد از سرگیری مذاکرات الحاق به اتحادیه اروپا رأی دادند. طبق گزارش تلویزیون RUV، بیش از ۵۲٪ از شهروندان رأی مخالف دادند. مخالفان اتحادیه اروپا با این استدلال که پیوستن به اتحادیه اروپا حاکمیت ایسلند را تضعیف کرده و محدودیت‌هایی را برای ماهیگیری اعمال می‌کند، رأی‌دهندگان بیشتری را به خود جلب کردند. کریسترون فراستادوتیر، نخست‌وزیر ایسلند گفت که دولت فعلی رأی‌گیری مجدد را آغاز نخواهد کرد.

ایسلند اولین بار در سال ۲۰۰۹ برای عضویت در اتحادیه اروپا درخواست داد، اما در سال ۲۰۱۳، دولتی که نسبت به اتحادیه اروپا بدبین بود، این روند را متوقف کرد. ریکیاویک در حال حاضر بخشی از منطقه شنگن و منطقه اقتصادی اروپاست.

منبع: تاس