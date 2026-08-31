باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - دکتر الکسی دویلیانسکی، دانشیار دانشگاه فناوری روسیه، می‌گوید: «منابع تغذیه پالسی مدرن دارای محافظت داخلی در برابر اتصال کوتاه و گرمای بیش از حد هستند. با این حال، این از نظر مهندسی کاملاً ایمن نیست. ما در مورد خرابی فوری صحبت نمی‌کنیم، بلکه در مورد زوال تدریجی قطعات و تلفات پنهانی صحبت می‌کنیم که مستقیماً بر طول عمر گوشی و بهره‌وری انرژی خانه تأثیر می‌گذارند.»

به گفته وی، کنترل‌کننده‌های قدرت گوشی مدرن وقتی باتری به ۱۰۰ درصد می‌رسد، جریان را قطع می‌کنند، اما اگر شارژر دائماً به برق وصل باشد و گوشی در نزدیکی باشد، منبع تغذیه به تولید میدان الکترومغناطیسی در کابل ادامه می‌دهد.

دویلیانسکی می‌گوید: «وقتی سطح شارژ به ۹۹ درصد کاهش می‌یابد، کنترلر شروع به شارژ مجدد می‌کند. این شارژ‌های جزئی (۵ تا ۱۰ بار در شب) حالتی به نام «حالت اوج» را برای کنترلر ایجاد می‌کنند که باعث ایجاد گرمای بیش از حد در باتری می‌شود. این حالت در عرض یک ماه به باتری آسیبی نمی‌رساند، اما پس از یک سال، متوجه خواهید شد که به جای ۱۰ درصد مورد انتظار با استفاده متوسط، ۱۵ تا ۲۰ درصد از ظرفیت خود را از دست داده است. این بهای بی‌توجهی است.»

به گفته این کارشناس، اگر عمر باتری یک گوشی هوشمند پرچمدار مهم است، بهتر است بلافاصله پس از شارژ، شارژر را از برق بکشید.

دویلیانسکی می‌افزاید: «مهمتر از همه، توصیه نمی‌شود شارژر متصل را با پارچه یا کاغذ بپوشانید - اتلاف گرما در حالت آماده به کار حداقل است، اما اگر گرد و غبار جمع شود و تهویه وجود نداشته باشد، گرمای بیش از حد موضعی می‌تواند پوشش پلاستیکی را ذوب کند.»

منبع: RT